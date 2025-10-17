Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Prop de la meitat de municipis de la Catalunya central ja tenen models de recollida selectiva eficients

En total, hi ha 75 poblacions, el 45,7% del total, que han implantat el porta a porta o els contenidors tancats

Manresa ha estat un dels darrers municipis en implantar els contenidors amb control d'accés

Manresa ha estat un dels darrers municipis en implantar els contenidors amb control d'accés / Arxiu/Eduard Vega

Manresa

Els municipis que presenten una taxa més alta de recollida selectiva tenen tots models de recollida eficient de residus, ja sigui amb el model porta a porta o amb contenidors tancats amb control d’accés. Prop de la meitat de les poblacions de l’àrea d’influència de Regió7, el 45,7% del total, ja han apostat per algun d’aquests nous sistemes i han deixat enrere els contenidors convencionals.

Dels 164 municipis que sumen les comarques del Bages, Berguedà, Moianès, Lluçanès, Solsonès, Cerdanya, Alt Urgell i Anoia, un total de 47 tenien l’any passat implantat el porta a porta i 28 els contenidors intel·ligents amb control d’accés.

Al Bages, per exemple, 15 municipis tenen contenidors tancats i 7 porta a porta. Per tant, hi ha un total de 21 poblacions que ja utilitzen sistemes eficients i només 7 tenen encara contenidors oberts, però la majoria ja tenen en marxa el procés per implantar nous models com és el cas de Sant Joan de Vilatorrada, que aposta per un model mixt, o Súria i Castellbell, que tindran contenidors tancats.

El porta a porta és el model més estès a les comarques centrals amb 12 municipis del Berguedà, 7 al Moianès, 3 al Lluçanès i al Solsonès, respectivament, i 15 a l’Anoia. Pel que fa als contenidors tancats, també l’utilitzen 2 municipis del Moianès i 11 de l’Alt Urgell.

En total, a Catalunya hi ha 401 municipis, que representa el 42,3% del total, que ja tenen models eficients de recollida selectiva. D’aquests, 319 han optat pel sistema porta a porta i 82 pels contenidors tancats amb control d’accés. Entre els municipis amb model eficient amb millors resultats de recollida selectiva el 2024, el model de contenidors tancats l’encapçalen dos municipis del Bages, una de les comarques pioneres en la implantació d’aquest sistema. Es tracta de Rajadell i Fonollosa, i en la quarta i cinquena posició hi ha Balsareny i Aguilar de Segarra, amb índexs de recollida selectiva superiors al 80%.

