Sant Fruitós inicia dos mesos d'actuacions per a la prevenció d'incendis a Pineda de Bages
Són treballs de delimitació i adequació de franges perimetrals i per reduir el risc de caiguda d'arbres
Regió7
L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages està duent a terme durant aquest mes d’octubre diversos treballs per a la delimitació i adequació de la franja perimetral de protecció contra incendis forestals a la urbanització Pineda de Bages.
Els treballs que s’estan duent a terme prioritzen tant la prevenció d’incendis com la protecció civil, incloent-hi la reducció del risc de caiguda d’arbres sobre les cases.
L’objectiu principal és incrementar la seguretat de les persones, els habitatges i les infraestructures de la urbanització, mitjançant la creació d’una franja de seguretat que minimitzi el risc de propagació d’un incendi des del nucli urbà cap a les zones forestals i, alhora, faciliti l’accés dels equips d’emergència i extinció en cas necessari.
Els treballs, que és previst que acabin a finals del mes de novembre, són la segona fase d’un projecte redactat, supervisat i subvencionat per la Diputació de Barcelona que ja va començar durant el mes de juliol amb l’estassada del sotabosc en la franja exterior de protecció. Posteriorment, es realitzarà una replantació d’arbres en les zones que es consideri necessari.
- Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
- La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
- Miriam Vallina, la nena de la Cerdanya que va aconseguir fer canviar la normativa perquè les noies poguessin fer salts d'esquí: «No em deixaven per si em feia mal als ovaris»
- Comerç i veïnat del Barri Antic de Manresa, queixosos amb la Mediterrània
- Un xoc entre dos camions talla la C-25, a Rajadell, en sentit Girona
- Gironella estrena amb èxit el servei de dinars per a gent gran: «A casa he de menjar sola, aquí tinc companyia»
- El fiscal demana presó a l'acusat de quedar-se les finques i els diners de la vídua que li havia demanat ajuda
- D’ovella negra a veu contra la LGTB-fòbia: «Em deien ‘maricón’ abans que hagués explorat la meva sexualitat»