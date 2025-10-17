Santpedor prepara uns pressupostos participatius dotats amb 50.000 euros
S'obrirà un període de presentació de propostes, que es podran votar el maig de l'any que ve
Regió7
L'Ajuntament de Santpedor prepara una nova edició dels pressupostos participatius, per als quals preveu una partida de 50.000 euros. Així ho ha aprovat el darrer ple, en què es van exposar les bases reguladores del procés, que s'acabarà de definir en les pròximes setmanes. L'objectiu, segons fonts municipals, és el d’implicar la ciutadania en els processos públics i facilitar l’empoderament del teixit associatiu en la priorització de les inversions a realitzar.
Els 50.000 euros que es preveuen en aquesta edició es repartiran entre les categories de serveis (fins a 10.000 euros), d’inversions d’equipaments o espais públics (fins a 30.000 euros) i d’inversions i serveis del jovent (fins a 10.000 euros).
Més en concret, en l'apartat de les millores de l'espai públic s'hi podran incloure propostes com les transformacions i actuacions en carrers, places, parcs, elements urbans, zones verdes i altres espais de domini públic municipal.
La millora d'equipaments tindrà en compte els equipaments educatius, esportius, de proximitat, i culturals, entre altres. Són actuacions en equipaments de titularitat municipal o que la seva conservació i manteniment siguin responsabilitat municipal.
Finalment, pel que fa a les propostes de servei, es fa referència a tallers, xerrades, i activitats comunitàries per a totes les edats o per a col·lectius específics.
Les bases marquen un calendari de cada fase per mesos que s'especificarà i s'informarà amb més detall el desembre de 2025. Està previst poder fer les votacions de les propostes de cara el maig de 2026.
