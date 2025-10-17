Súria comença la consolidació de dues façanes del castell
Es tracta de les que de nord i est, orientades a l’Era del Castell i al carrer del Vent
Súria ha posat en marxa els treballs de consolidació i adequació de les façanes nord i est del castell. Es tracta de les orientades a l’Era del Castell i al carrer del Vent. Les dues ja es veuen cobertes per dues grans bastides que han de permetre fer els treballs. Aquesta actuació dona continuïtat a les intervencions que es van fer l’any 2022. En aquell moment es va treballar en la rehabilitació de les façanes oest i sud del castell, malmeses per l’envelliment i el pas del temps, i la façana nord de l’Església del Roser, que delimita l’espai del clos del castell.
L’objectiu d’aquesta nova actuació és garantir la seguretat i realçar les dues façanes del castell, remarcant la visió d’edifici construït sobre la roca i seguint els criteris dels treballs que es van portar a terme en les altres dues façanes del recinte.
És previst tractar la pedra garantint-ne la durabilitat i fer uns rejuntaments de morter de calç, remarcant les juntes constructives de les tapieres en el sistema de paredat encofrat, tal com es va construir. Se substituiran els vidres actuals per làmines d’alabastre i es farà una lectura de paraments per conèixer millor la història constructiva del monument.
L’àmbit dels treballs té una superfície de 556,54 metres quadrats. A més de l’actuació prevista sobre les façanes, es preveu consolidar el coronament dels murs del Castell per tal de millorar-ne el remat i la impermeabilització. Puntualment, es farà el sanejament del contacte de les façanes amb el terreny.
El Castell de Súria és un dels edificis emblemàtics de la vila i està catalogat com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN).
El pressupost d’execució d’aquest projecte és de 191.983 euros. Per al seu finançament es compta amb una subvenció de 174.876 euros, atorgada pel departament de Cultura de la Generalitat.
La iniciativa d’aquesta obra ha estat impulsada per les àrees d’Alcaldia i Cultura de l’Ajuntament de Súria, i compta amb la col·laboració i assessorament del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona, que va redactar el projecte a la tardor de 2023 i ara en porta la direcció executiva.
Aquests treballs coincideixen amb el desenvolupament de les obres de rehabilitació i condicionament de l’edifici municipal del Cal Ton Bató, ubicat entorn del Castell. L’Ajuntament demana la comprensió del veïnat per les molèsties que puguin generar aquestes dues actuacions.
