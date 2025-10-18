Cauen quatre pals de llum en una setmana a la urbanització River Park del Pont de Vilomara
L’Ajuntament exigeix a l’empresa responsable que ho solucioni dins de la garantia
Els veïns es queixen del perill que suposa i dels talls de llum que els genera
Veïns de la urbanització River Park del Pont de Vilomara han denunciat el mal estat en què es troben els pals de l’enllumenat públic que, malgrat que fa poc temps que s’han instal·lat, tot sovint n’hi ha que cauen i això deixa les zones afectades sense llum. Més enllà d’aquests perjudicis, els veïns temen que amb aquestes caigudes hi pugui haver danys personals o materials, si bé de moment no se n’han hagut de lamentar.
El problema ja fa un temps que s’arrossega, assegura el president de l’AV de River Park, Nico Garcia, perquè ja fa uns mesos que van començar a caure els primers pals i aquesta mateixa setmana n’han caigut quatre mes. La situació ha deixat perplexos els veïns perquè es tracta d’unes instal·lacions relativament recents, tenint en compte que la urbanització no es va dotar d’enllumenat públic fins passats els incendis de l’estiu del 2022. En total, expliquen, s’han instal·lat prop de 400 fanals que consisteixen en uns pals de fusta d’uns 10 metres d’alçada i que, tal com consta en el projecte, s’haurien de subjectar sobre una base de formigó. Segons els veïns, això no s’ha fet, de manera que els pals es desestabilitzen quan fa vent o quan plou perquè l’aigua estova el terra, els pals s’inclinen, i a vegades cauen. En aquests casos, pot ser que el cable es trenqui «o quedi penjant», i aquella àrea es quedi sense subministrament.
Els veïns exigeixen solucions a una situació que diuen que l’Ajuntament ha deixat passar durant massa temps. I és que, si bé ja s’han anat canviant pals caiguts, de moment no s’ha procedit a la revisió completa de les instal·lacions. L’alcaldessa, Lídia Delgado, diu que entén «la preocupació i el patiment» dels veïns, i assegura que «collarem al màxim» l’empresa responsable perquè hi posi remei. En aquest sentit, ha explicat que l’Ajuntament ja ha fet un requeriment a Elecnor, que és qui va instal·lar els fanals, perquè restitueixi immediatament els pals caiguts i analitzi un per un tota la resta per determinar el seu estat i substitueixi tots els pals que estiguin defectuosos. Són unes instal·lacions que encara estan en garantia, de manera que el cost íntegre l’hauria d’assumir l’empresa responsable.
