Educació adequa el solar per reubicar l’institut públic de Navàs al costat del pavelló
L’equipament, que es traslladarà a l’àmbit on es construirà el futur edifici, tindrà uns mòduls més nous que els actuals, amb previsió que entrin en servei el primer trimestre del 2026
El departament d’Educació ha iniciat els treballs que han de permetre reubicar l’institut públic de Navàs, fins al curs passat vinculat a l’escola Sant Jordi i que funciona amb mòduls prefabricats, en uns nous terrenys municipals del carrer de Pau Casals, a tocar del pavelló, on en un futur s’hauria de construir l’edifici definitiu que hi ha pendent de fa anys. Aquest trasllat evitarà a l’Ajuntament haver de fer front al lloguer que, des de fa un any, ha de pagar per ocupar el solar de propietat privada on s’ubiquen les instal·lacions actuals, en un altre indret del nucli, al costat del complex esportiu l’Eix.
Les actuacions que ara s’estan fent tenen per objectiu construir les bases i els fonaments per a la posterior col·locació dels mòduls prefabricats, que seran més nous que els actuals, així com les obres d’urbanització de tot el recinte. Educació preveu poder finalitzar l’obra i el muntatge dels mòduls a final d’any, però la posada en funcionament del centre no s’espera fins al primer trimestre del 2026, que és quan es preveu disposar dels serveis en actiu de llum, aigua i telefonia i a partir d’aquí procedir a la realització del trasllat. Uns terminis que dependran de l’agilitat amb què les companyies corresponents procedeixin a executar i deixar a punt les respectives escomeses. Segons fonts del departament, l’Ajuntament de Navàs ja ha fet la sol·licitud a la companyia elèctrica perquè proporcioni una potència de 80 kW per alimentar el conjunt modular, i s’haurà de seguir el mateix procediment amb la de telefonia. Mentrestant, el departament iniciarà els tràmits per a la contractació del servei de mudança.
Una instal·lació més àmplia i moderna
L’Institut de Navàs, que ofereix l’ensenyament obligatori des de 1r a 4t d’ESO, es traslladarà a un solar de 3.770 m2 cedit per l’Ajuntament, i tindrà una superfície total construïda de 1.327 m2.
Els mòduls que s’instal·laran al nou espai seran més moderns i més grans que els actuals, que hi són des que ara fa 13 anys es va posar en marxa l’institut-escola Sant Jordi, que des d’aquest curs funcionen per separat. Amb el trasllat, doncs, «es guanyarà qualitat», apunten fonts del departament, que recorda que ha complert amb els acords previstos derivats del procés de desvinculació entre l’institut i l’escola i es compromet a donar suport als dos centres.
Per la seva banda, el director de l’Institut de Navàs, Txema Egea, diu que amb el trasllat «es fa un pas endavant» en el sentit de disposar de més espais. En concret, i segons el departament, el nou conjunt modular inclourà 8 aules grup, un laboratori, un taller, una biblioteca, una aula d’audiovisuals, diverses aules de desdoblament, espais d’administració (que es concentraven a l’escola i també servien per a l’institut), una consergeria (que ara és dins la sala de professors), una sala per al professorat, i altres dependències de suport. Entre altres coses, això suposarà tenir «aules més grans per als grups classe, i poder atendre més bé les tutories individuals», diu Egea, que també destaca la possibilitat d’encabir millor nous projectes que s’han engegat, com un de musical que requereix espais per guardar els instruments. També es disposarà de més superfície exterior, amb un pati més gran que inclou una pista de bàsquet municipal que es podrà utilitzar d’acord amb l’Ajuntament, així com les instal·lacions del pavelló per a l’educació física, que ja es feia servir però que ara estarà ben bé al costat.
Un estalvi per a l’Ajuntament
La reubicació de l’institut ha estat una petició del propi Ajuntament de Navàs que, mentre espera la construcció de l’edifici definitiu que no arriba, ha insistit en el trasllat de l’equipament a uns terrenys municipals que li permetin estalviar-se de pagar el lloguer del solar actual.
I és que, l’octubre de l’any passat van vèncer els 12 anys de termini que en el seu dia es van pactar amb la propietat d’aquests terrenys segons un acord que eximia l’Ajuntament haver de pagar el lloguer a canvi de les obres d’urbanització i condicionament que es van fer de tot aquest entorn. Ja fa un any que l’acord es va exhaurir, de manera que s’haurà de fer front al cost del lloguer fins que no es retirin els mòduls i es deixi el solar com estava. Segons els càlculs inicials tot plegat li podria costar al voltant d’uns 40.000 euros a l’Ajuntament.
L’alcalde de Navàs, Jaume Casals, recorda que en el moment de signar l’acord no es preveia una demora de tants anys per a la construcció de l’edifici de l’institut, que el poble continua reclamant. En aquest sentit, diu que el trasllat dels mòduls ha de ser «una situació transitòria», i retreu als successius governs que hi ha hagut fins ara el fet que encara no es disposi del nou equipament, ara encallat a l’espera que la Generalitat aprovi uns nous pressupostos. Donada aquesta situació, lamenta que l’Ajuntament hagi de pagar el lloguer d’uns terrenys com a conseqüència «de la desídia» dels diferents governs.
Subscriu-te per seguir llegint
- La noia que va fer riure els Mossos perquè no sabia què estava passant al Congost
- Déu em parlava, no recordo si en català o en castellà
- Miriam Vallina, la nena de la Cerdanya que va aconseguir fer canviar la normativa perquè les noies poguessin fer salts d'esquí: «No em deixaven per si em feia mal als ovaris»
- Un veí de Sant Llorenç de Morunys, ferit greu per un xoc entre un turisme i un tractor que obliga a tallar la C-26, a Solsona
- Investiguen el fill d'Isak Andic perquè se sospita que la mort de l'empresari no va ser un accident
- No són 'Els ocells' de Hitchcock, és un carrer de Manresa
- Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
- Un dossier policial francès inèdit revela detalls desconeguts sobre la detenció i deportació a Espanya del President Lluís Companys