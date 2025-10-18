La fal·lera d'infants de Navàs fa néixer dos gegantons
Un vinyataire i una mula, sorgits de la petició popular de nens i nenes del municipi, s'han sumat a la imatgeria local
Els infants de Navàs volien un gegantó. I aquest dissabte han fet realitat el seu desig per partida doble. La inquietud per la cultura popular dels nens i nenes del municipi ha donat forma a un projecte familiar col·lectiu, que avui s'ha presentat en públic. En el marc de la Fira de Tardor, ha nascut la Colla Gegantona, que ha estrenat dues figures que s’incorporen a la imatgeria local: un vinyataire i una petita mula que l’acompanya.
«La iniciativa va sortir dels nens i nenes, que demanaven a les famílies que volien un gegantó i una colla de famílies vam pensar que si la cultura popular ens estava cridant des de les bases no podíem fer el desentès i ens vam engrescar a tirar-ho endavant». Així va sorgir la Colla Gegantona, formada per una quarantena d’infants i les seves famílies que han fet realitat el seu desig de tenir gegantons al poble i sumar efectius a la cultura popular. El resultat ha estat un gegantó, que simbolitza un vinyataire, i la seva acompanyant, una petita bestioleta que és una mula amb unes portadores plenes de raïm.
Coincidint amb la Fira de Tardor, la plaça de l’Església, ha sigut l’escenari de la presentació de la nova entitat que havia mantingut en secret l’aspecte de les noves figures que, finalment, s'han desvetllat amb una estrena que ha comptat amb cercavila i ball inclòs.
Els dos elements festius, que han sortit del taller d’escultura Casserras de Solsona, s’han pogut materialitzar gràcies a la col·laboració dels Geganters de Navàs, de l’Ajuntament i dels diners de subvencions i actes que ha organitzat la nova entitat. La temàtica dels gegantons, expliquen, «també va sortir dels nens perquè som un projecte familiar, però sempre hem volgut que tinguessin una participació important i els vam demanar que triessin el que volien fer amb la condició que havia d’estar relacionat amb el nostre poble». Navàs compta amb una tradició vitivinícola que els darrers anys ha anat agafant embranzida i un vinyataire i la seva mula els van semblar escaients.
Com que a la colla hi ha infants de totes les edats, també tenien clar que volien fer «un gegantó, pels més grans, i una bestioleta, pels més petits, així podíem abraçar més franja d’edat». Així i tot, són molts els infants que formen l’entitat i només dos poden portar les dues figures. Per aquest motiu, han creat un ball on poden participar nens i nenes de totes les edats i que avui ja han pogut estrenar.
L’entitat neix amb força i ja s’ha marcat el repte d’organitzar la primera trobada de gegantons de Navàs. «Començarem sortint a les festes del poble i anant a llocs que ja ens han convidat per anar-nos introduint i anar quallant, amb la idea de poder muntar una trobada», expliquen els protagonistes d’aquest projecte familiar que ha creat «dues petites-gegants figures».
