Súria vibra amb el tro de 300 trabucs i la força de la tradició
La Trobada Nacional de Trabucaires aplega 40 de les 62 colles que hi ha arreu del país
El tro del trabuc ha ressonat aquest dissabte pels carrers de Súria. Fum, pólvora i emoció han omplert el poble en la 43a Trobada Nacional de Trabucaires de Catalunya, que ha reunit uns 300 tiradors de 40 colles d’arreu del país.
Enguany, la cita ha tingut un valor especial, ja que l'ha organitzada el Tro Gros de Súria, que commemora 150 anys d’història. Per a la presidenta, Laura Juncadella, "ha estat un orgull poder acollir aquesta trobada l’any del nostre aniversari i mantenir viva una tradició tan arrelada a la nostra identitat". Rosend Closa, davanter o cap de colla del Tro Gros, recordava que "cada galejada que fem no és només soroll, és història, orgull i pertinença".
El Tro Gros, formada per 150 membres, 60 dels quals amb trabuc, és la colla de trabucaires més gran de Catalunya. Fundada el 1874, està estretament vinculada a les Caramelles de Súria. Durant la trobada d'aquest dissabte, els trabucaires del Tro Gros han volgut marcar el seu segell propi: "Hem fet que les colles disparessin en línia, com ho fem nosaltres. És una manera peculiar de fer les galejades", comentava Rosend Closa amb orgull.
La Trobada Nacional de Trabucaires a Catalunya d'aquest dissabte ha omplert d'activitat Súria, una localitat que va acollir aquest esdeveniment per primer cop l’any 1986. Aleshores, recorda Rosend Closa, "van venir les 9 colles que hi havia a tot Catatalunya". Al llarg d'aquests anys l'evolució ha estat molt bona. S'ha passat de 9 colles de trabucaires a 62.
La trobada viatja cada any a una població diferent i l'any que ve se celebrarà a Sant Feliu de Llobregat, per això la colla del Tro Gros de Súria ha passat el relleu a la colla Sant Llorenç de Sant Feliu. L'objectiu de les trobades és "mantenir viva una tradició que forma part de la identitat catalana". Per als protagonistes, "ser trabucaire no és només portar pólvora, sinó orgull i identitat".
Generacions i relleus
Cada colla amb la seva indumentària característica, els trabucaires han gaudit de la trobada a Súria, on alguns s'han estrenat i ho han fet amb nota. Tot i portar una L d'aprenent a la solapa, els germans Raül Albert Querol, de Caseres (Terra Alta), han fet ressonar fort el trabuc. Llegeix l'article complet clicant aquí.
