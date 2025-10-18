Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Trabucaires amb L de novells: "Som caçadors i ja estem acostumats a disparar"

Els germans Albert i Raül Querol, de la colla de Caseres, s'han estrenat amb el trabuc aquest dissabte a la Trobada Nacional de Súria

Els germans Albert i Raül Querol

Els germans Albert i Raül Querol / Anna Costa

Anna Costa

Anna Costa

Súria

La Trobada Nacional de Trabucaires de Catalunya, que ha reunit uns 300 tiradors de 40 colles a Súria, ha comptat amb la participació de trabucaires novells. És el cas dels germans Raül Albert Querol, de Caseres (Terra Alta), que tot i portar una L d'aprenent a la solapa, han fet ressonar fort el trabuc. "Som caçadors i ja estem acostumats a disparar, per això ens va agradar la idea de sumar-nos a formar part de la colla del poble". Els van animar perquè son els únics joves amb permís d'armes del poble i els van convèncer. És un exemple de com les noves generacions van agafant el relleu i asseguren la continuïtat del món trabucaire.

La colla de Caseres, un petit poble de 240 habitants, és l'única de les Terres de l'Ebre. La formen 9 persones, una xifra que ha disminuït una mica respecte dels inicis. Tal com explica Mercè García, es va crear el 2008 i eren 14 persones, 3 de les quals dones. Ara, de dones només és ella, però se'n sent orgullosa. Reivindica la presència femenina i aplaudeix que no tot siguin homes darrere del trabuc: "Animo les dones a provar-ho. És una tradició molt maca. De fet, cada cop hi ha més dones a les colles i està molt bé". García reconeix que la seva motivació no és tant la caça sinó "la figura bandolera, més romàntica i històrica". El trabuc és una arma (arcaica de càrrega davantera), però també un símbol assegura: "cada tir és memòria i cultura".

Mercè García és l'única dona de la colla de trabucaires de Caseres

Mercè García és l'única dona de la colla de trabucaires de Caseres / Anna Costa

