Alumnat de l’Escola Montserrat crea un vídeo per sumar-se a la lluita contra el càncer de mama
‘El màrqueting també pot canviar mirades’ és el títol del treball, que reivindica la normalitat de dur mocador
Amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer de Mama, que s’escau aquest 19 d’octubre, l’alumnat de primer curs del Cicle Formatiu de Grau Superior de Màrqueting i Publicitat de l’Escola Montserrat de Sant Vicenç de Castellet ha creat un vídeo colpidor i ple de sensibilitat per sumar-se a la lluita i a la conscienciació sobre aquesta malaltia.
Sota la premissa que el màrqueting també pot fer canviar mirades, els estudiants han treballat tot el procés creatiu dins el mòdul de Polítiques de Màrqueting: des del brífing inicial, el cribratge d’idees, l’elaboració del guió i, finalment, la gravació del vídeo.
El resultat és una peça audiovisual amb un missatge clar i valent: el mocador, aquest any, és molt més que tendència.
És un símbol de respecte, força, llibertat i admiració. El vídeo reflexiona sobre com un complement tan quotidià pot esdevenir un símbol carregat d’històries i emocions. Durant anys, portar el mocador al cap s’ha associat a la malaltia i al judici social, però aquest treball reivindica una nova mirada: la del poder de les dones que decideixen reinventar-se, mirar-se al mirall i afirmar «així també soc jo».
Amb aquest projecte, l’alumnat ha volgut posar de manifest que «el màrqueting no només serveix per vendre, sinó també per emocionar, sensibilitzar i transformar la societat».
En aquest projecte, han comptat amb la col·laboració de Natàlia Calviño, exalumna del centre, que ha participat en la gravació i edició final, i del fotògraf i realitzador Danny Gibert, que, com en altres edicions, ha cedit el seu estudi per dur-hi a terme el rodatge.
