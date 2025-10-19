Ampli desplegament per un ciclista ferit en caure en un corriol mentre feia la cursa Artesenca
Els Bombers han atès el ferit amb un helicòpter amb SEM, que ha fet la primera atenció tècnica
Un ciclista de 49 anys ha resultat ferit de gravetat aquest diumenge al matí després de patir una aparatosa caiguda mentre participava en la 33a edició de la cursa Artesenca BTT, al terme municipal de Calders.
Els fets han tingut lloc a les 10.08 h del matí, quan el participant ha caigut en un corriol de difícil accés i ha patit una fractura de fèmur, després d’impactar contra una branca. Fins al lloc de l'accident s'hi ha desplaçat un ampli dispositiu de rescat, format per efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i dels Bombers de la Generalitat, entre ells un helicòpter dels GRAE (Grup d’Actuacions Especials) que ha realitzat l’atenció mèdica inicial. Posteriorment, una unitat terrestre dels Bombers ha extret el ferit amb llitera. Finalment, ha estat traslladat a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.
Malgrat la gravetat de la lesió, l’home ha pogut avisar als serveis d’emergència. Segons fonts de l’organització, es disposava d’un telèfon per contactar directament amb l’equip mèdic de la cursa, però fruit del nerviosisme, va trucar directament al 112. "La rapidesa i eficàcia dels serveis d’emergència, han facilitat una atenció immediata i adequada al participant, que patia una lesió seriosa", han comentat a Regió7 els organitzadors de la prova.
La cursa Artesenca BTT, que enguany celebra la seva 33a edició, ofereix un recorregut principal de 40 km i 1.200 metres de desnivell positiu, així com una variant curta de 32 km i 1.000 metres. Gran part del traçat transcorre per corriols, amb trams tècnics senyalitzats que requereixen precaució i adaptació segons el nivell del participant.
L’accident no ha impedit la continuació de la cursa, que ha transcorregut amb normalitat per la resta de participants.
- Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida
- Bárbara Bacilieri, hostessa de vol: 'Quan ens avisen des del seient per demanar-nos un got d’aigua... l'intentem amagar
- La vídua d’Andic demana als fills de l’empresari més diners de l’herència
- Un cotxe es precipita al sortir d’un pàrquing marxa enrere
- França incorporarà les matrícules roses: són les que els Mossos d'Esquadra controlen especialment a la frontera
- María del Mar Sánchez, professora: «Quan entens com funciona la IA, entens per què ChatGPT es pot inventar coses»
- 20 detinguts i més de 160 denúncies en el novè dispositiu 'Kanpai' a Manresa i altres poblacions catalanes
- Pilar Tomé, advocada experta en herències: «Acceptar una herència pot sortir molt car si no ho fas bé»