Cardona prepara la Fira de la Llenega, que envoltarà de música, degustacions i visites guiades
El certamen, que arriba a la seva 32a edició, se celebrarà el diumenge 26 d'octubre
Cardona ja es prepara per viure una nova edició, la 32a, de la Fira de la Llenega i el bosc de tardor, que se celebrarà diumenge vinent, 26 d'octubre, amb una jornada que tindrà el bolet i la gastronomia com a eixos centrals, però que preveu propostes que van més enllà dels aspectes culinaris, amb música, tallers, i fins i tot una visita guiada.
La programació començarà de bon matí, amb un taller de muntar cases per a ocells al final del passeig de la Fira, a càrrec d’Aula Rural Cal Tuta. Les places són limitades i cal fer inscripcions a info@aularuralcaltuta.com
A la plaça del Mercat, a partir de les 10 del matí i fins al migdia, s’hi podrà veure una exposició micològica a càrrec de l’Agrupació Micològica Berguedana, dinamitzada per un biòleg i diverses parades de venda de bolets.
Per la seva banda, L’Escola Municipal de Música Musicant oferirà un espectacle musical sota el títol “El Patufet i el Bosc de Tardor”, a la plaça Santa Eulàlia, i a 2/4 de 12 del migdia es podrà visitar la Casa Combelles (carrer Major, 17) amb un recorregut guiat per al qual caldrà comprar prèviament l’entrada a cardonaturisme.cat
Propostes gastronòmiques
Més enllà d'aquestes activitats, el programa també convida a participar de les diverses propostes que s'han previst a nivell gastronòmic. Així doncs, l’Associació Cultural 18 de Setembre organitzarà una xerrada degustació per conèixer la ratafia. Es farà al passeig de la Fira i cal adquirir entrada per un preu de 10 euros a través del telèfon 600 650 381.
Així mateix, a les 12 del migdia hi haurà un espai de degustació d’arròs amb bolets a càrrec del cuiner Genís Noguera. Estarà ubicat a la Fira de Dalt, i comptarà amb música en directe i servei de vi del Celler Els Tractets de Súria.
Finalment, el xef manresà Jordi Llobet oferirà, un any més, un showcooking a la Sala Polivalent del Centre Cívic. L’activitat tindrà lloc de 12 a 2/4 de 2 del migdia, i està limitat a 40 persones. Cal comprar entrades a través del web cardonaturisme.cat
A més, a nivell gastronòmic, durant tot el cap de setmana diversos productors i restaurants locals elaboraran un plat amb bolets exclusius per a l'ocasió en els seus establiments.
