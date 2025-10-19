Navàs reuneix lleons, serps, mulasses, ratpenats, dracs i vaquetes en la singular trobada de bestiari
La figura de l’òliba és l’amfitriona d’una festa de la imatgeria que, en el seu segon any, ha aplegat una representació molt diversa i centenars de persones de públic
Una fauna ben diversa, excel·lent exemple de la diversitat que hi ha a Catalunya en imatgeria festiva. Navàs ha vist desfilar aquest dissabte lleons, serps, mulasses, ratpenats, dracs i vaquetes, amb la seva figura de l’òliba com a amfitriona. Un esdeveniment que forma part del programa de la Fira de tardor, que el municipi està celebrant al llarg d’aquest cap de setmana.
Es tracta d’una iniciativa que la Colla de l’Òliba -figura que va ser creada el 2022 i que es va convertir en la primera bèstia de l’ampli ventall d’imatgeria navassenca- va estrenar l’any passat. Enguany, per tant, se n’ha celebrat la segona edició. Es tracta d’una iniciativa singular que concentra figures vingudes de diferents punts de Catalunya, amb la particularitat que cap d’elles és una representació humana, sinó que totes són recreacions animals.
Així, en aquesta segona edició, a banda de la simpàtica òliba navassenca, s’hi van veure figures solemnes, com són els lleons de Barcelona (documentat des del segle XV) i el de Gironella, figura incorporada el 2023 i que simbolitza la majestuositat. També la mulassa del Prat de Llobregat, que recorda el passat agrícola del municipi; la vaqueta de Solsona, que forma part del bestiari del carnaval i és la versió satírica del bou de festa major; i quatre bèsties vinculades a la tradició del foc i, molt concretament, dels correfocs: el drac de Reus, el Voliak (ratpenat) d’Oliana, el drac Agremont d’Agramunt i la doble serp Deshonesta, de Sant Vicenç de Castellet.
La celebració va arrencar de la plaça de la Sagrada Família, davant l’església, on durant l’hora de plantada les figures ja van aixecar una gran expectació. Posteriorment, va començar una cercavila pels principals carrers del municipi, incloent-hi el passeig, per acabar arribant a la plaça de l’Ajuntament.
Allà, davant de centenars de persones de públic, cadascuna de les figures va interpretar els seus balls, que van combinar la majestuositat de les dues figures dels lleons, amb les sintonies alegres i picaresques de l’òliba, la mulassa i la vaqueta solsonina, per, finalment, tancar la trobada amb l’espectacularitat de les quatre bèsties de foc. Totes elles, amb danses acompanyades de càrrega pirotècnica.
A més a més, Navàs ha incoporat durant aquest cap de setmana de fira dues noves figures festives, en aquest cas pensades i adaptades per als més joves.
