Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Navàs reuneix lleons, serps, mulasses, ratpenats, dracs i vaquetes en la singular trobada de bestiari

La figura de l’òliba és l’amfitriona d’una festa de la imatgeria que, en el seu segon any, ha aplegat una representació molt diversa i centenars de persones de públic

Trobada de bestiari festiu a Navàs

Trobada de bestiari festiu a Navàs

Veure Galeria

Una fauna ben diversa, extraordinari exemple de la diversitat que hi ha a Catalunya en imatgeria festiva. Navàs ha vist desfilar aquest dissabte lleons, serps, mulasses, ratpenats, dracs i vaquetes, amb la seva figura de l’òliba com a amfitriona. Un esdeveniment que foma part del programa de la Fira de tardor, que el municipi està celebrant al llarg d’aquest cap de stemana. Es tracta d’una iniciativa que la Colla de l’Òliba -figura que va ser creada el 2022 i que es va convertir en la primera bèstia de l’ampli ventall d’imatgeria navassenca- va estrenar l’any passat. / Biel Bricollè

David Bricollé

David Bricollé

Navàs

Una fauna ben diversa, excel·lent exemple de la diversitat que hi ha a Catalunya en imatgeria festiva. Navàs ha vist desfilar aquest dissabte lleons, serps, mulasses, ratpenats, dracs i vaquetes, amb la seva figura de l’òliba com a amfitriona. Un esdeveniment que forma part del programa de la Fira de tardor, que el municipi està celebrant al llarg d’aquest cap de setmana.

Es tracta d’una iniciativa que la Colla de l’Òliba -figura que va ser creada el 2022 i que es va convertir en la primera bèstia de l’ampli ventall d’imatgeria navassenca- va estrenar l’any passat. Enguany, per tant, se n’ha celebrat la segona edició. Es tracta d’una iniciativa singular que concentra figures vingudes de diferents punts de Catalunya, amb la particularitat que cap d’elles és una representació humana, sinó que totes són recreacions animals.

Així, en aquesta segona edició, a banda de la simpàtica òliba navassenca, s’hi van veure figures solemnes, com són els lleons de Barcelona (documentat des del segle XV) i el de Gironella, figura incorporada el 2023 i que simbolitza la majestuositat. També la mulassa del Prat de Llobregat, que recorda el passat agrícola del municipi; la vaqueta de Solsona, que forma part del bestiari del carnaval i és la versió satírica del bou de festa major; i quatre bèsties vinculades a la tradició del foc i, molt concretament, dels correfocs: el drac de Reus, el Voliak (ratpenat) d’Oliana, el drac Agremont d’Agramunt i la doble serp Deshonesta, de Sant Vicenç de Castellet.

La celebració va arrencar de la plaça de la Sagrada Família, davant l’església, on durant l’hora de plantada les figures ja van aixecar una gran expectació. Posteriorment, va començar una cercavila pels principals carrers del municipi, incloent-hi el passeig, per acabar arribant a la plaça de l’Ajuntament.

Allà, davant de centenars de persones de públic, cadascuna de les figures va interpretar els seus balls, que van combinar la majestuositat de les dues figures dels lleons, amb les sintonies alegres i picaresques de l’òliba, la mulassa i la vaqueta solsonina, per, finalment, tancar la trobada amb l’espectacularitat de les quatre bèsties de foc. Totes elles, amb danses acompanyades de càrrega pirotècnica.

Notícies relacionades i més

A més a més, Navàs ha incoporat durant aquest cap de setmana de fira dues noves figures festives, en aquest cas pensades i adaptades per als més joves.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida
  2. La vídua d’Andic demana als fills de l’empresari més diners de l’herència
  3. Bárbara Bacilieri, hostessa de vol: 'Quan ens avisen des del seient per demanar-nos un got d’aigua... l'intentem amagar
  4. Un cotxe es precipita al sortir d’un pàrquing marxa enrere
  5. França incorporarà les matrícules roses: són les que els Mossos d'Esquadra controlen especialment a la frontera
  6. 20 detinguts i més de 160 denúncies en el novè dispositiu 'Kanpai' a Manresa i altres poblacions catalanes
  7. Pilar Tomé, advocada experta en herències: «Acceptar una herència pot sortir molt car si no ho fas bé»
  8. La noia que va fer riure els Mossos perquè no sabia què estava passant al Congost

Atracament exprés al Louvre: uns assaltants roben joies de Napoleó en set minuts a plena llum del dia

Quan és la pròxima lluna plena? Data de la superlluna del castor

Quan és la pròxima lluna plena? Data de la superlluna del castor

Una expulsió i un gol de penal condemnen el CE Manresa en el 120è aniversari

Una expulsió i un gol de penal condemnen el CE Manresa en el 120è aniversari

Més de 3.400 persones participen en la Cursa Popular d’Igualada

Més de 3.400 persones participen en la Cursa Popular d’Igualada

El lliurament del Premi Casaldàliga del Clam esdevé una crida a favor de la pau per la situació a Gaza

El lliurament del Premi Casaldàliga del Clam esdevé una crida a favor de la pau per la situació a Gaza

15 anys de la llei de l’avortament: del ‘no’ del PP a l’intent del PSOE de blindar-la a la Constitució

15 anys de la llei de l’avortament: del ‘no’ del PP a l’intent del PSOE de blindar-la a la Constitució

Més de 3.400 persones participen en la 47a Cursa Popular a Igualada

Més de 3.400 persones participen en la 47a Cursa Popular a Igualada

El pres de Brians 2 que va agredir dues funcionàries es va tornar violent perquè volia recuperar de la cel.la "una cosa important"

El pres de Brians 2 que va agredir dues funcionàries es va tornar violent perquè volia recuperar de la cel.la "una cosa important"
Tracking Pixel Contents