Sant Joan recorda pels Embarrats com va ser la seva Festa Major l'any 1920

La dotzena edició de la fira ha tornat a transformar el centre de la vila per rememorar com es vivia "la seva celebració més estimada" fa un segle

La inauguració oficial ha estat la representació teatralitzda més seguida, amb la participació de les autoritats, el pregoner Pepet Bufagaites i l'esbart de La Verberna

L'esbart de La Verberna de Sant Joan dansant en la inauguració oficial

M. L.

Marc Llohis

Sant Joan de Vilatorrada

Sant Joan de Vilatorrada ha tornat a l'any 1920 durant una setmana. La Fira Embarrats ha convidat veïns i visitants a reviure com era la Festa Major fa una mica més d'un segle, reivindicant el món tèxtil i les relacions entre obrers i amos de les fàbriques del poble durant els anys vint. I com no podia ser d'una altra manera, les representacions teatralitzades d'esdeveniments com el repic de campanes i la traca, o la inauguració oficial, han transportat tots els assistents al que l'alcalde Jordi Solernou ha qualificat de "la seva celebració més estimada": la Festa Major.

El rebombori de la traca ha precedit el so de les primeres gralles i tambors, que s'afinaven mentre geganters vinguts de tot el país es preparaven per mostrar al nombrós públic que omplia la Plaça Major els seus balls. Enguany, a la 43a edició de la Trobada de Gegants de Sant Joan de Vilatorrada hi han assistit set colles, a més dels amfitrions. Algunes que repetien com els Geganters i Grallers de Balsareny, altres que debutaven com la colla gegantera d'Abrera o els Gegants i Cabuts d'Alcoi, i d'altres que tornaven després de més d'una dècada, com la colla de Vilassar de Dalt.

I després de delectar petits i grans amb els balls característics de cadascun dels gegants i capgrossos de cada colla, la cercavila els ha portat a recórrer la majoria dels carrers del nucli del poble. Una desfilada pels diferents carrers de la vila que ha servit per recollir, davant de l'Ajuntament, tant les autoritats com els dansaires de l'esbart de La Verbena.

La inauguració oficial

Amb la voluntat de permetre a veïns i visitants rememorar la tradició i el passat fabril de la vila, la plaça de l'Església s'ha convertit en el teló de fons d'un dels actes amb més presència de públic: la inauguració oficial de la fira. Una representació teatralitzada que ha tingut com a protagonistes les tres grans famílies industrials de la vila al segle passat, els Burés, els Gallifa i els Borràs; l'alcalde Solernou i el mossèn, i que ha comptat amb la participació estrella d'un convidat inesperat: el pregoner Pepet Bufagaites. Perquè, com no podia ser d'altra manera, en totes les festes majors hi ha d'haver un pregó.

El pregoner Pepet Bufagaites en l'acte de la inauguració oficial

M. L.

El d'aquest personatge fictici ha entonat un monòleg rimat en el qual ha encoratjat tots els santjoanencs a sortir al carrer i gaudir d'aquests dies de Festa Major. Amb oracions encertades i amb un to picaresc a mida amb el seu vestuari, ha arrencat rialles de petits i grans mentre repassava algun dels actes centrals de l'edició d'enguany. Ha cedit el testimoni a l'esbart de La Verbena, que ha exhibit tres danses tradicionals abans que l'alcalde procedís amb el tall de cinta protocol·lari que donava el tret de sortida a la fira.

Molta gent i bones vendes

D'entre els paradistes, el consistori ha habilitat una zona específica per a tots aquells comerciants locals que volguessin exhibir els seus productes a la fira. Gairebé tots coincidien amb el fet que durant el cap de setmana ha passat molta gent, però no tots han tingut la mateixa sort a l'hora de convertir-ho en vendes. Marta Pericás, de Kuky & Chic, valora de manera molt positiva l'afluència de públic, "sobretot dissabte a la tarda, però també durant tot el diumenge", mentre que Noelia Gibert, d'Els Fils de la Lia, reconeix que "la gent va comprant a poc a poc, però el producte agrada i té molta sortida".

TEMES

