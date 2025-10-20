Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Bages vol fomentar la corresponsabilitat en l’àmbit de la llar amb un mes de propostes i activitats

La campanya, impulsada pel consell comarcal des d’aquest dilluns, promourà accions a través de les xarxes per conscienciar de la necessitat de compartir tasques entre homes i dones

Àdria Mazcuñan amb dos dels protagonistes de la campanya, Marc Ros (a l'esquerra de la imatge), i Antoni M. Fidalgo

Àdria Mazcuñan amb dos dels protagonistes de la campanya, Marc Ros (a l'esquerra de la imatge), i Antoni M. Fidalgo / Jordi Escudé

Jordi Escudé

Jordi Escudé

Manresa

«Compartir és guanyar, repartim les cures». És el nom de la campanya que el Consell Comarcal del Bages ha posat en marxa aquest dilluns per promoure la corresponsabilitat i el repartiment de tasques entre homes i dones en els àmbits familiar i de la llar. Consta de material gràfic i audiovisual que s’anirà mostrant durant tot un mes en esdeveniments i a través dels mitjans i de les xarxes socials, des d’on es proposaran diverses accions per dur a terme que impliquin la ciutadania a participar-hi i que ja s’aniran desvetllant en el seu moment.

La campanya ha estat impulsada des de l’àrea d’Educació, Dones i Polítiques d’Igualtat del Consell Comarcal del Bages. La seva responsable, Àdria Mazcuñan, explica que és «una campanya viva» que vol arribar a tots els municipis de la comarca i també a les dones: «S’ha de fer per a tothom perquè cal que tots ens ajustem a l’hora de fer els canvis que calen». L’objectiu, explica, és promoure la corresponsabilitat d’una manera «el màxim de justa i equitativa possible» sobre un tema «que crèiem superat quan en realitat no és així, i es fa evident la necessitat de continuar-ne parlant».

La campanya s’ha dividit en tres àmbits com són la paternitat responsable, les tasques de la llar i les cures a persones amb dependència, i compta amb testimonis reals en cadascun d’ells, que apareixen en el material gràfic i audiovisual que s’anirà distribuint per les xarxes. Durant aquesta primera setmana la campanya serà de tipus genèric i en les altres tres setmanes consecutives s’abordarà cada un dels tres àmbits en concret, amb microreceptes d’activitats adreçades a la ciutadania. Una d’elles comptarà amb la col·laboració del Baxi Manresa de manera que la campanya tindrà una presència especial en el partit que es disputarà a la capital del Bages el dissabte 1 de novembre. L’objectiu és que el missatge pugui traspassar fronteres «i tenir el màxim de repercussió i arribar a l’àmbit nacional aprofitant un esport d’alta competició», apunta Mazcuñan, si bé de moment no s’han revelat més detalls de com es farà.

Antoni Maria Fidalgo i la seva filla Àngels, que viuen a Cardona, són dos dels protagonistes de la campanya i que serveixen de testimonis reals en l’àmbit de les cures a persones amb dependència. En aquest cas, l’Àngels té una disfuncionalitat, i el seu pare és qui se’n fa majoritàriament càrrec les hores que no és a Ampans, perquè la mare treballa. Agraït al consell comarcal «per la visibilitat que es dona a casos com el seu», pensa que aquesta campanya pot ajudar al fet que més homes facin aquest tipus de tasques «amb tota naturalitat».

També participen en la campanya Marc Ros i Enric Bastardas en l’àmbit de la paternitat responsable, i Adrià Prat i la seva parella en el de les tasques de la llar.

