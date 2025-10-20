El Bages vol fomentar la corresponsabilitat en l’àmbit de la llar amb un mes de propostes i activitats
La campanya, impulsada pel consell comarcal des d’aquest dilluns, promourà accions a través de les xarxes per conscienciar de la necessitat de compartir tasques entre homes i dones
«Compartir és guanyar, repartim les cures». És el nom de la campanya que el Consell Comarcal del Bages ha posat en marxa aquest dilluns per promoure la corresponsabilitat i el repartiment de tasques entre homes i dones en els àmbits familiar i de la llar. Consta de material gràfic i audiovisual que s’anirà mostrant durant tot un mes en esdeveniments i a través dels mitjans i de les xarxes socials, des d’on es proposaran diverses accions per dur a terme que impliquin la ciutadania a participar-hi i que ja s’aniran desvetllant en el seu moment.
La campanya ha estat impulsada des de l’àrea d’Educació, Dones i Polítiques d’Igualtat del Consell Comarcal del Bages. La seva responsable, Àdria Mazcuñan, explica que és «una campanya viva» que vol arribar a tots els municipis de la comarca i també a les dones: «S’ha de fer per a tothom perquè cal que tots ens ajustem a l’hora de fer els canvis que calen». L’objectiu, explica, és promoure la corresponsabilitat d’una manera «el màxim de justa i equitativa possible» sobre un tema «que crèiem superat quan en realitat no és així, i es fa evident la necessitat de continuar-ne parlant».
La campanya s’ha dividit en tres àmbits com són la paternitat responsable, les tasques de la llar i les cures a persones amb dependència, i compta amb testimonis reals en cadascun d’ells, que apareixen en el material gràfic i audiovisual que s’anirà distribuint per les xarxes. Durant aquesta primera setmana la campanya serà de tipus genèric i en les altres tres setmanes consecutives s’abordarà cada un dels tres àmbits en concret, amb microreceptes d’activitats adreçades a la ciutadania. Una d’elles comptarà amb la col·laboració del Baxi Manresa de manera que la campanya tindrà una presència especial en el partit que es disputarà a la capital del Bages el dissabte 1 de novembre. L’objectiu és que el missatge pugui traspassar fronteres «i tenir el màxim de repercussió i arribar a l’àmbit nacional aprofitant un esport d’alta competició», apunta Mazcuñan, si bé de moment no s’han revelat més detalls de com es farà.
Antoni Maria Fidalgo i la seva filla Àngels, que viuen a Cardona, són dos dels protagonistes de la campanya i que serveixen de testimonis reals en l’àmbit de les cures a persones amb dependència. En aquest cas, l’Àngels té una disfuncionalitat, i el seu pare és qui se’n fa majoritàriament càrrec les hores que no és a Ampans, perquè la mare treballa. Agraït al consell comarcal «per la visibilitat que es dona a casos com el seu», pensa que aquesta campanya pot ajudar al fet que més homes facin aquest tipus de tasques «amb tota naturalitat».
També participen en la campanya Marc Ros i Enric Bastardas en l’àmbit de la paternitat responsable, i Adrià Prat i la seva parella en el de les tasques de la llar.
