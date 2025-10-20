L’ICS promou noves escoles de salut amb xerrades i activitats per al benestar físic i emocional
Al Bages i el Berguedà se n’organitzen a Sant Vicenç de Castellet, Sant Feliu Sasserra, Sant Fruitós de Bages, Cardona, Sant Joan de Vilatorrada, l’Ametlla de Merola, Gironella, Puig-reig, Casserres, la Pobla de Lillet, Berga i Avià
Activitats per fomentar la salut i el benestar i acostar l’atenció primària a la ciutadania. Aquest és el propòsit que persegueix una iniciativa que promou l’Institut Català de la Salut (ICS) a la Catalunya Central, que ja hi té un llarg recorregut i que ara en comença una nova edició. Es tracta de les escoles de salut al territori, propostes que ofereixen activitats gratuïtes sobre agilitat, equilibri, benestar emocional, salut bucodental, automedicació, salut sexual i reproductiva, i alimentació saludable, entre d’altres.
Les escoles de salut són una intervenció comunitària liderada per part dels diversos professionals sanitaris dels equips d’atenció primària de la Catalunya Central de l’ICS. N’hi ha que adrecen les sessions a la població en general i d’altres que les fan per a persones majors de 60 o 65 anys, amb la finalitat de proporcionar estratègies per afavorir una salut positiva i un envelliment actiu i saludable.
Un total de 23.901 persones van participar l’any passat en les 2.038 activitats de salut comunitària promogudes per l’ICS Catalunya Central. Les escoles de salut, que diversos municipis de la regió central han anat implantant en els darrers anys, amb la de Sant Vicenç com a pionera, són un dels recursos que té la comunitat per contribuir a millorar el benestar físic i emocional, reduir la medicalització i combatre la solitud no volguda.
La prevenció i la promoció de la salut a través d’activitats comunitàries van moure l’any passat prop de 24.000 persones de les comarques del Bages (8.154), el Moianès (465), el Berguedà (6.427), el Lluçanès (1.393) i l’Anoia (7.462). En total, es van fer 2.038 activitats, que van des de grups psicoeducatius de dol, ansietat, depressió o obesitat, fins a caminades, cicles de xerrades i activitats de pre i postpart i deshabituació al tabac, passant per les sessions de salut a les escoles i instituts. Tot plegat, amb l’objectiu d’incidir de forma positiva en la salut de la col·lectivitat.
La programació d'aquesta temporada
Escola de salut a l’Ametlla de Merola: a càrrec de l’Equip d’Atenció Primària Navàs-Balsareny. Les activitats tenen lloc d’octubre a maig, l’últim dilluns de cada mes, de 5 a 6 de la tarda, al local Queda’t.
Escola de salut Sant Feliu Sasserra: a càrrec de l’Equip d’Atenció Primària Artés. Són activitats per a majors de 60 anys que es realitzen d’octubre a novembre, els divendres de 2/4 de 10 a 11 del matí, a l’Ateneu.
Escola de salut ‘Un somriure a la vida’, a Sant Vicenç de Castellet. Són activitats adreçades a les persones grans del municipi i tenen lloc d’octubre a desembre, els dimecres de 10 a 11 del matí, a l’Esplai Fundació la Caixa.
També es duen a terme escoles de salut a Sant Fruitós de Bages, Moià, Cardona i Sant Joan de Vilatorrada.
Escola de salut Gironella: les xerrades tenen lloc de setembre a desembre, de 6 a 7 de la tarda, al Casal Cívic del municipi.
Escola de salut Puig-reig: les activitats tenen lloc d’octubre a desembre, de 2/4 de 7 a 2/4 de 8 de la tarda, a la Biblioteca Guillem de Berguedà.
Escola de salut Casserres: les sessions tenen lloc el novembre i el desembre, d’11 a 12 del matí, a la Biblioteca del municipi.
Escola de salut la Pobla de Lillet: són sessions que tenen lloc durant tot l’any, del març al desembre, i es realitzen un dijous de cada mes, d’11 a 12 del matí, al local social Llar del Pensionista Lillet.
També es duen a terme escoles de salut a Berga i a Avià.
