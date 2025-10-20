Entrevista | Elia Tortolero Delegada del Govern a la Catalunya central
«El principal projecte ferroviari a la Catalunya central és el Tren-tramvia del Bages, amb la possibilitat de tenir continuïtat fins a Berga»
La delegada del Govern de la Generalitat a la Catalunya central respon preguntes de representants de la societat civil i un infant de la regió sobre empresa i comerç
Fa poc més d’un any que Elia Tortolero Orejuela va ser nomenada delegada del Govern de la Generalitat a la Catalunya central. Abans, ja havia estat regidora del seu municipi, Sant Joan de Vilatorrada; senadora o portaveu nacional del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC). Al marge de la política, havia estat docent d’infantil i primària, havia dirigit una escola bressol i havia exercit de coordinadora pedagògica. En aquesta entrevista, que acompanya a dues més publicades per aquest diari el passat diumenge, respon les preguntes de Regió7 i les qüestions que li traslladen representants de la societat civil i tres escolars del territori.
SÍLVIA GRATACÓS, presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa
Actualment s’està desenvolupant nous polígons industrials a Manresa, com el Pont Nou o el del centre tecnològic. Com s’està treballant des del Govern per afrontar la possibilitat que arribi nova inversió empresarial que creï llocs de treball i sinergies amb el teixit empresarial local?
Per aprofitar totes les potencialitats del nou Polígon i captar noves inversions és essencial un treball comú entre l’Ajuntament de Manresa, els agents econòmics i empresarials de Manresa i comarca i el departament d’Empresa i Treball, i més concretament d’ACCIÓ. Des d’ACCIÓ s’ofereixen diferents serveis amb relació a la captació d’inversions i, en concret, existeix un servei molt especialitzat de captació d’inversió estrangera. Des d’ACCIÓ s’acompanyen les empreses estrangeres a fer realitat els seus projectes a Catalunya, trobar socis i aprofitar al màxim els avantatges de l’ecosistema productiu de casa nostra a través de suport personalitzat. A part de la captació d’inversió estrangera, amb inversió ja establerta a Catalunya, també els ajudem a trobar noves ubicacions per si es volen traslladar o obrir noves seus. S’acompanya l’empresa per ampliar i millorar la seva implantació a Catalunya i aprofitar els avantatges de l’ecosistema productiu català.
ESTEVE PINTÓ, president de PIMEC
Pel que fa a les infraestructures i la mobilitat, quins mecanismes o procediments s'establiran des del Govern per fer el seguiment del desenvolupament del projecte de desdoblament de la C-55? Considerant que tenim un dèficit històric en inversions ferroviàries, hi ha algun pla per millorar aquestes infraestructures?
S’ha establert una Taula de Seguiment de la C-55, que farà la primera reunió a finals d’aquest mes d’octubre. Una taula representada per la Delegació i el Departament de Territori, on es farà el seguiment, del projecte, la licitació i l’obra per tal que arribem a temps als terminis acordats. D’altra banda, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) assumirà la gestió de la nova línia de Renfe que passa pel Bages en el seu trajecte des de Lleida fins a Terrassa (RL4) entre final d’aquest any i principi del 2026. El nou Pla de Rodalies de Renfe i Adif preveu inversions fins al 2028 per millorar la línia R4 i fer-la més competitiva. Inclou obres de seguretat entre Terrassa i Manresa per valor de 117 milions d’euros, que permetran augmentar la velocitat dels trens i reduir el temps de trajecte. Paral·lelament, es destinen 9,1 milions d’euros a millorar l’accessibilitat de diverses estacions (Manresa, Sant Vicenç de Castellet, Castellbell i el Vilar, Vacarisses i Viladecavalls). El pla també incorpora la construcció d’un doble nivell a Montcada i l’accés a Barcelona per la nova estació de la Sagrera, mesures que contribuiran a escurçar encara més el temps de viatge, una de les principals demandes del territori. La creació del Sistema ferroviari integral de Catalunya és una prioritat del Govern. El projecte principal a la Catalunya central és el Tren-tramvia del Bages. S’analitzen els dos ramals des de Manresa: un cap a Súria i l’altre cap a Sallent, que actualment s’utilitzen exclusivament per al transport de mercaderies, contemplant, en el segon cas, que en una segona fase pugui tenir continuïtat fins a Berga.
GEMMA FONTANÉ, presidenta de PIMEC Joves
Quines propostes o iniciatives volen impulsar per promoure el relleu generacional a les empreses en benefici dels joves del territori, garantint així la continuïtat de la cultura empresarial local, i evitant que moltes acabin tancant o passant a mans de capital estranger?
Un dels exemples i sectors on es nota més la falta de relleu generacional és en l’àmbit del comerç. L’any passat, en aquest àmbit es va mobilitzar una inversió de més d’1,5 milions d’euros amb 143 projectes en el comerç de la Catalunya Central, i enguany el nou pla de subvencions ha previst una dotació total de 9,1 milions d’euros. El nou Pla de subvencions al comerç i l’artesania incorpora novetats com el suport a la transformació digital i l’impuls al comerç dels municipis de menys de 10.000 habitants. El nostre comerç de proximitat esdevé imprescindible, més que necessari per als nostres pobles i ciutats, especialment pels de menys de 10.000 habitants. I és per això que sumem esforços amb entitats i ajuntaments per aconseguir polítiques comercials efectives i ajudar en el relleu generacional d’aquest àmbit. A més, en col·laboració amb ICF, tenim ICF Lidera Comerç, que impulsa el creixement dels comerços a través de préstecs bonificats per part del Departament d’Empresa i Treball, amb préstecs entre 25.000 euros i 150.000 euros .
JOSEP MARIA SERAROLS, president dels empresaris del Berguedà
Quines inversions productives i establides en un calendari impulsarà el Govern de forma prioritària durant el que queda de legislatura per retenir talent, assentar noves empreses i garantir serveis de qualitat als residents al Berguedà?
Les inversions previstes per la Generalitat de Catalunya al Berguedà inclouen diversos projectes clau. Sobre el polígon industrial d’Olvan, hi ha demanda que Red Eléctrica faci realitat la subestació elèctrica del polígon Rocarodona d’Olvan, sorgida com a complement a la nova central hidroelèctrica reversible a la Baells, per facilitar la distribució d’energia i afavorir el desenvolupament industrial de la comarca. Pel que fa a la central hidroelèctrica reversible de la Baells, és un projecte destacat de renovables al Berguedà amb un pressupost de 400 milions d’euros. La construcció s’iniciaria el 2028 i l’entrada en funcionament seria al 2033. Generaria aproximadament 500 llocs de treball directes i 1.200 indirectes durant la construcció, i uns 30 llocs de treball estables un cop operativa. L’avantprojecte i l’estudi d’impacte ambiental estan en fase d’exposició pública i es requereixen diverses autoritzacions oficials per tirar el projecte endavant. El projecte de la nova estació d’autobusos de Berga té un ampli suport polític i es considera una infraestructura necessària per garantir un servei de transport públic segur, funcional i amb visió de futur, afavorint també l’obertura d’una nova zona amb sòl urbà a Berga. Es preveu que els propers mesos es faci signi el conveni entre Generalitat i Ajuntament i que es licitin els projectes, amb previsió d’inici d’obres en fases successives durant 2026. Les millores a la carretera C-16 són una prioritat per la Generalitat i està sent consensuat amb el territori per minimitzar afectacions als veïns mentre s’augmenta la seguretat i la capacitat de la via, especialment important per als fluxos que es multipliquen durant temporades d’esquí i caps de setmana.
SÍLVIA CULELL, presidenta de l'associació d'hostaleria i turisme del Berguedà
Quines inversions té previstes la Generalitat per millorar la connectivitat del Berguedà amb l’àrea metropolitana i amb altres destinacions turístiques de Catalunya? Com pensa el Govern equilibrar la inversió en transport públic i en carreteres a la Catalunya Central en relació amb el que es destina a la Costa Brava, el Pirineu o l’àrea metropolitana?
El 2028 caduquen les concessions de bus interurbà i el Departament de Territori ha obert la licitació per dissenyar el nou mapa de transport interurbà, amb l’objectiu de modernitzar i racionalitzar la xarxa actual. El disseny del nou mapa de serveis es farà amb el consens i la participació d’usuaris, administracions locals i col·lectius implicats. En aquest sentit ja s’ha creat un grup de treball amb presència de tots els estaments implicats. És important que l’associació que representa la senyora Cullell hi estigui representada, o que faci arribar les seves propostes a aquest òrgan participatiu. El nou mapa vol superar la situació actual i ordenar una xarxa saturada, d’estructura radial i amb poca connexió entre territoris, que sovint obliga a passar per la gran ciutat per anar a un altre municipi. En aquest sentit, el nou disseny preveu facilitar transbords, eliminar duplicacions amb el tren i connectar línies entre si i amb la resta del transport públic, tot sota el sistema de bitllet integrat de la T-mobilitat que ja va entrar en servei al juliol.
PEP TÀPIAS BELMONT, estudiant de 2n d'ESO
És molt diferent la política de poble, per exemple a Sant Joan de Vilatorrada, de la del Govern?
La política local i la del Govern tenen moltes coses en comú, perquè totes dues busquen millorar la vida de les persones. La diferència és sobretot l’abast. A un ajuntament, com el de Sant Joan de Vilatorrada, els projectes són més propers: millorar un carrer, fer un parc o organitzar activitats per al poble. Al Govern, les decisions afecten tot el país: escoles, hospitals, transport... Però al final, tant si és des d’un poble com des del Govern, la política és escoltar la gent i treballar per resoldre els problemes reals. Per això, la bona política comença sempre molt a prop de la ciutadania.
