Traslladen Pablo Hasel a la presó de Lledoners
El raper lleidatà està empresonat des del 16 de febrer del 2021
ACN
Lleida
El grup de suport de Pablo Hasel ha informat del trasllat del raper lleidatà del centre penitenciari de Ponent, on estava ingressat des del 16 de febrer del 2021, a la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada (Bages). Segons han explicat des del grup, el trasllat es deu a unes obres que s'estan fent a la presó de Lleida.
El grup de suport ha informat d'aquest canvi a través d'un missatge a les xarxes socials en què també ha compartit la nova direcció per escriure cartes al raper. Hasel va entrar al centre penitenciari de Ponent el 2021 per les lletres de les seves cançons contra la monarquia espanyola, tot i que en aquests anys ha acumulat condemnes per altres causes per la seva militància en moviments socials de la ciutat.
