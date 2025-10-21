Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Castellbell i el Vilar busca figurants per al rodatge de l’anunci de La Marató de TV3

El banc d’observació de Montserrat des del pla del Mas-roig és la localització escollida per a la gravació de l’espot del programa solidari

El Pla del Mas-Roig, a Castellbell i el Vilar, ofereix unes grans vistes de la muntanya de Montserrat

El Pla del Mas-Roig, a Castellbell i el Vilar, ofereix unes grans vistes de la muntanya de Montserrat / Arxiu/Eduard Vega

Regió7

Castellbell i el Vilar

Televisió de Catalunya ha escollit el paratge natural del pla del Mas-roig a Castellbell i el Vilar, concretament el punt on se situa el banc d’observació de Montserrat, com a localització per gravar l’anunci de ‘La Marató de TV3’. El rodatge es farà aquest dijous a les 12 del migdia i es preveu que acabi a les 5 de la tarda.

L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar fa una crida als veïns i veïnes que vulguin fer de figurants de manera desinteressada i aparèixer al rodatge. El consistori ha informat que les persones que hi vulguin participar caldrà que estiguin al pla del Mas-roig a les 12 del migdia.

L’anunci es podrà veure durant les pròximes setmanes a la televisió i a les xarxes socials i difondrà el programa solidari que s’emetrà el 14 de desembre a TV3 i que, aquest any, ajudarà a recaptar fons per a la investigació del càncer.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Jordi Tarrés: 'M’han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m’hauria imaginat veure’m així
  2. Juanma Lorente, advocat laboralista: 'Si el teu metge et dona l'alta, però no estàs per treballar, és importantíssim que demanis això
  3. Bárbara Bacilieri, hostessa de vol: 'Quan ens avisen des del seient per demanar-nos un got d’aigua... l'intentem amagar
  4. María del Mar Sánchez, professora: «Quan entens com funciona la IA, entens per què ChatGPT es pot inventar coses»
  5. Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida
  6. Nou Niu de l’Àliga: molt més que un refugi a tocar de les estrelles
  7. Gairebé tres hores desaparegut: Troben sa i estalvi un menor a Els Hostalets de Pierola
  8. «El principal projecte ferroviari a la Catalunya central és el Tren-tramvia del Bages, amb la possibilitat de tenir continuïtat fins a Berga»

Junts lamenta que ERC defensi el comerç local a Puigcerdà i a Manresa digui que és racista

Junts lamenta que ERC defensi el comerç local a Puigcerdà i a Manresa digui que és racista

El nou pont de Sant Francesc complica la circulació dels autobusos: «Fan les obres sense pensar en els vehicles grans»

El nou pont de Sant Francesc complica la circulació dels autobusos: «Fan les obres sense pensar en els vehicles grans»

La Fundació del Convent de Santa Clara compra el nou local del carrer Sallent: «Podrem atendre amb molta més dignitat la gent»

La Fundació del Convent de Santa Clara compra el nou local del carrer Sallent: «Podrem atendre amb molta més dignitat la gent»

La Coral Sant Esteve de Balsareny i el Grup Vocal V9 de Viladomiu Nou s'emporten el primer premi al festival internacional de Chisinau

La Coral Sant Esteve de Balsareny i el Grup Vocal V9 de Viladomiu Nou s'emporten el primer premi al festival internacional de Chisinau

L'experiència amb inhibidors de drons a Brians 1 i a Brians 2, clau en el pla de seguretat de Justícia per a totes les presons

L'experiència amb inhibidors de drons a Brians 1 i a Brians 2, clau en el pla de seguretat de Justícia per a totes les presons

Un cotxe aturat per deixar que passi un dels autobusos al pont de Sant Francesc

Un cotxe aturat per deixar que passi un dels autobusos al pont de Sant Francesc

L’Hospital de Berga guanya 4 categories als premis estatals TOP20

L’Hospital de Berga guanya 4 categories als premis estatals TOP20

Jordi Ludevid, expresident dels arquitectes espanyols: «Estic lloant la increïble tasca de Marc Aloy, però també dels autors de projectes difícils i de direcció d’obres llargues i enrevessades»

Jordi Ludevid, expresident dels arquitectes espanyols: «Estic lloant la increïble tasca de Marc Aloy, però també dels autors de projectes difícils i de direcció d’obres llargues i enrevessades»
Tracking Pixel Contents