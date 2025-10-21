Castellbell i el Vilar busca figurants per al rodatge de l’anunci de La Marató de TV3
El banc d’observació de Montserrat des del pla del Mas-roig és la localització escollida per a la gravació de l’espot del programa solidari
Regió7
Televisió de Catalunya ha escollit el paratge natural del pla del Mas-roig a Castellbell i el Vilar, concretament el punt on se situa el banc d’observació de Montserrat, com a localització per gravar l’anunci de ‘La Marató de TV3’. El rodatge es farà aquest dijous a les 12 del migdia i es preveu que acabi a les 5 de la tarda.
L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar fa una crida als veïns i veïnes que vulguin fer de figurants de manera desinteressada i aparèixer al rodatge. El consistori ha informat que les persones que hi vulguin participar caldrà que estiguin al pla del Mas-roig a les 12 del migdia.
L’anunci es podrà veure durant les pròximes setmanes a la televisió i a les xarxes socials i difondrà el programa solidari que s’emetrà el 14 de desembre a TV3 i que, aquest any, ajudarà a recaptar fons per a la investigació del càncer.
- Jordi Tarrés: 'M’han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m’hauria imaginat veure’m així
- Juanma Lorente, advocat laboralista: 'Si el teu metge et dona l'alta, però no estàs per treballar, és importantíssim que demanis això
- Bárbara Bacilieri, hostessa de vol: 'Quan ens avisen des del seient per demanar-nos un got d’aigua... l'intentem amagar
- María del Mar Sánchez, professora: «Quan entens com funciona la IA, entens per què ChatGPT es pot inventar coses»
- Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida
- Nou Niu de l’Àliga: molt més que un refugi a tocar de les estrelles
- Gairebé tres hores desaparegut: Troben sa i estalvi un menor a Els Hostalets de Pierola
- «El principal projecte ferroviari a la Catalunya central és el Tren-tramvia del Bages, amb la possibilitat de tenir continuïtat fins a Berga»