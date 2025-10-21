Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La colla dels Tres Mil ret homenatge als companys traspassats

La colla dels Tres Mil ret homenatge als companys traspassats | Arxiu particular

Regió7

Manresa

La colla dels Tres Mil va commemorar la setena edició del memorial del grup en record dels companys excursionistes traspassats. L’acte es va fer a Coll de Jou, als peus del Pedraforca. Una part dels participants va ascendir el cim del Pollegó Superior i la diada va cloure amb un dinar.

