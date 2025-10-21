Salut
La colla dels Tres Mil ret homenatge als companys traspassats
Regió7
Manresa
La colla dels Tres Mil va commemorar la setena edició del memorial del grup en record dels companys excursionistes traspassats. L’acte es va fer a Coll de Jou, als peus del Pedraforca. Una part dels participants va ascendir el cim del Pollegó Superior i la diada va cloure amb un dinar.
