Els geoparcs de l’estat s’agrupen en una associació per impulsar accions conjuntes
L'entitat està formada inicialment per vuit espais de la xarxa estatal, entre els quals el de la Catalunya central
Regió7
Els Geoparcs de la Xarxa Espanyola de Geoparcs Unesco han constituït formalment una associació amb l’objectiu de fomentar la cooperació entre aquests territoris i promoure projectes conjunts. La presentació oficial va tenir lloc durant les Jornades Obertes celebrades a Montserrat la setmana passada.
L’associació, denominada Geoparques Unesco de España, vol facilitar la realització d’iniciatives comunes, com ara contractacions compartides, accés a ajuts i subvencions, així com coordinar projectes de promoció científica, turística i educativa. Actualment, en formen part els Geoparcs Las Loras, Orígens, Costa Vasca, Cabo Ortegal, Maestrazgo, Montañas do Courel, Catalunya Central y Lanzarote. Es preveu que en els propers dies s’hi incorporin dos geoparcs més, i que la resta s’hi sumin a mesura que els seus òrgans de govern aprovin l’adhesió.
La constitució de l’Associació respon a la necessitat de dotar els Geoparcs d’un marc comú que en reforci la coordinació i la capacitat d’acció conjunta. En els darrers anys, la col·laboració entre aquests territoris ha crescut notablement, així com la seva interlocució amb les administracions públiques i la societat. Per consolidar aquesta feina i facilitar una gestió més eficient i visible dels geoparcs, calia fer un pas més en la seva organització. L’Associació permetrà impulsar iniciatives conjuntes, com la participació en fires turístiques, per exemple FITUR, la promoció compartida, la creació de productes turístics i educatius d’abast estatal o el desenvolupament de projectes de finançament comú que beneficiïn el conjunt de la xarxa.
A més, l’associació donarà suport a iniciatives locals i econòmiques, reforçarà la col·laboració entre els seus membres i amb altres entitats, i gestionarà recursos i activitats que impulsin la ciència, l’educació, el turisme i el desenvolupament sostenible dels territoris que representa.
Amb aquesta iniciativa, els Geoparcs Unesco d’Espanya busquen reforçar la seva presència i coordinació, creant sinergies que contribueixin a la preservació i la divulgació del patrimoni geològic i cultural del país.
- Jordi Tarrés: 'M’han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m’hauria imaginat veure’m així
- Juanma Lorente, advocat laboralista: 'Si el teu metge et dona l'alta, però no estàs per treballar, és importantíssim que demanis això
- Bárbara Bacilieri, hostessa de vol: 'Quan ens avisen des del seient per demanar-nos un got d’aigua... l'intentem amagar
- María del Mar Sánchez, professora: «Quan entens com funciona la IA, entens per què ChatGPT es pot inventar coses»
- Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida
- Nou Niu de l’Àliga: molt més que un refugi a tocar de les estrelles
- Gairebé tres hores desaparegut: Troben sa i estalvi un menor a Els Hostalets de Pierola
- «El principal projecte ferroviari a la Catalunya central és el Tren-tramvia del Bages, amb la possibilitat de tenir continuïtat fins a Berga»