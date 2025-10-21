Institucions
Sant Fruitós de Bages ja oneja la seva nova bandera oficial
Regió7
Manresa
La nova bandera oficial de Sant Fruitós de Bages ja llueix a la façana de l’ajuntament i a la sala de plens municipal, després de la seva aprovació en el ple celebrat el passat mes de setembre. La nova ensenya és una bandera apaïsada amb fons verd.
