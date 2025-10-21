Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Institucions

Sant Fruitós de Bages ja oneja la seva nova bandera oficial

Sant Fruitós de Bages ja oneja la seva nova bandera oficial | Ajuntament de Sant Fruitós

Sant Fruitós de Bages ja oneja la seva nova bandera oficial | Ajuntament de Sant Fruitós

Regió7

Manresa

La nova bandera oficial de Sant Fruitós de Bages ja llueix a la façana de l’ajuntament i a la sala de plens municipal, després de la seva aprovació en el ple celebrat el passat mes de setembre. La nova ensenya és una bandera apaïsada amb fons verd.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents