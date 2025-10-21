Simulen un robatori a Callús per quedar-se la recaptació d'unes màquines escurabutxaques i un dels implicats acaba confessant
Els fals lladre ha quedat detingut i ha explicat als Mossos que coneixia la víctima i que havien pactat apropiar-se dels 5.000 euros que hi havia en una furgoneta
Simular un robatori amb violència en un bar de Callús per després embutxacar-se uns 5.000 euros de monedes en efectiu de la recaptació de les màquines escurabutxaques. Aquest era el pla que van idear dos homes que ara han estat descoberts pels Mossos d'Esquadra després que un d'ells hagi quedat detingut i hagi confessat els fets a la policia per estalviar-se la pena.
El cas es remunta al 25 d'abril d'aquest any, quan un dels homes implicats en el fals robatori va acudir als Mossos per presentar una denúncia. En el seu relat, va explicar que mentre es trobava treballant en un bar de Callús, va rebre un cop al cap i li van sostreure les claus de la furgoneta on transportava la recaptació de les màquines escurabutxaques. La suposada víctima va explicar que el lladre va fugir amb el vehicle carregat amb els diners.
Després de diverses gestions d'investigació, els Mossos van aconseguir recuperar la furgoneta i identificar l’autor del robatori. La detenció es va produir el passat 9 d'octubre i, en la seva declaració, l'acusat va confessar que era amic de la víctima i que havien pactat simular el robatori per apropiar-se dels diners de la recaptació de les màquines escurabutxaques. Va explicar que, fins i tot, la víctima es va colpejar ella mateixa per simular el robatori i li va lliurar les claus perquè pogués endur-se la furgoneta.
Després de la confessió, l'home va quedar detingut com a cooperador d'un delicte d’apropiació indeguda i simulació de delicte. La investigació continua oberta per localitzar l’altre implicat.
