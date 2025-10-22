Callús celebra el mil·lenari de l’antic nucli de Viladelleva amb una caminada des de Montserrat
El municipi culmina aquest cap setmana els actes per commemorar els mil anys d’història del primer assentament documentat a la població
El municipi de Callús viurà un cap de setmana històric per celebrar un mil·lenni de vida d’un dels nuclis més antics i emblemàtics del municipi, Viladelleva, possiblement el primer assentament documentat a la població. Les activitats, que van començar l’abril passat, culminen aquest diumenge amb la caminada del Mil·lenari, de Montserrat fins a Viladelleva, la portada dels gegants de Callús fins a l’ermita i un dinar popular.
Amb l’objectiu de preservar i compartir la memòria col·lectiva, Callús ha organitzat enguany nombroses activitats per celebrar el Mil·lenari de Viladella amb xerrades, visites guiades dissenyades per a l’ocasió i vetllades musicals. Els actes centrals, que tindran lloc aquest cap de setmana, arrencaran dissabte a les 5 de la tarda amb la missa del panet i, en acabat, hi haurà sardanes amb la cobla Súria.
Les activitats commemoratives continuaran diumenge amb la caminada del Mil·lenari, que ja té les inscripcions tancades. A partir de les 6 del matí, recorrerà 41 quilòmetres des del monestir de Montserrat, que també celebra 1000 anys, fins a la Viladelleva. També hi ha la possibilitat de fer un recorregut més curt de 13 quilòmetres amb sortida a les 12 del migdia de la plaça Major de Callús.
Un altre dels moments històrics serà la portada dels Gegants de Callús fins a l’ermita romànica de Santa Maria de Viladelleva, a uns 6 quilòmetres de la població. És previst que les figures surtin a les 11 del matí de la plaça de l’Ajuntament i arribin al voltant de la una del migdia a l’ermita, on faran una ballada. Tot seguit, es farà dinar popular i, a la tarda, concert.
Un emblema del poble
L'ermita de Viladelleva, que el seu propietari la va cedir a l'Ajuntament de Callús l'any 2005, és un dels atractius turístics del municipi, a banda de ser un emblema del poble. Santa Maria de Viladelleva és una església rural que consta d'una sola nau, originària del segle XIII i que es troba a uns sis quilòmetres del nucli urbà. Amb el pas del temps l'ermita presentava algunes deficiències que en feien necessària una restauració per garantir-ne la conservació i la seguretat dels usuaris i visitants. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Callús hi va dur terme treballs de restauració que van culminar el 2020.
D'altra banda, també es va restaurar el retaule barroc que hi havia a l'interior de l'ermita, obra del manresà Josep Sunyer. Aquest retaule estava guardat en unes golfes des del 1962, i va ser cedit al consistori per l'antic propietari del temple i el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya el va recuperar i que ara es troba exposat al Museu del Barroc de Catalunya, a Manresa.
- Juanma Lorente, advocat laboralista: 'Si el teu metge et dona l'alta, però no estàs per treballar, és importantíssim que demanis això
- Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
- Jordi Tarrés: 'M’han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m’hauria imaginat veure’m així
- L'alcalde de Guixers esclata contra la pràctica d'enduro en camins rurals: «Destrossen el medi natural i, si ho publiquen a les xarxes, generen un efecte crida»
- Familiars de la manresana implicada en el cas Jubany: 'Confiem que per fi es pugui demostrar que la Montse era incapaç de matar
- Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida
- El Camí dels Bons Homes es converteix en una eina terapèutica per a joves vulnerables
- Bárbara Bacilieri, hostessa de vol: 'Quan ens avisen des del seient per demanar-nos un got d’aigua... l'intentem amagar