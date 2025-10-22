Cardona opta als ajuts del Pla de Barris que centrarà a rehabilitar habitatges i reactivar el comerç
L’Ajuntament ha presentat una proposta amb mig centenar d’accions que pugen a 12,5 milions d’euros, i que la Generalitat resoldrà al gener
Disposar de més oferta d’habitatge públic i privat mitjançant la rehabilitació de pisos buits i noves adquisicions, i adequar antics locals per a la dinamització comercial amb nous emprenedors. Són les línies bàsiques que defineixen la proposta que l’Ajuntament de Cardona ha presentat a la Generalitat en la darrera convocatòria d’ajuts del Pla de Barris, orientats a la revitalització del nucli antic. La sol·licitud inclou un total de 48 accions distribuïdes en diversos àmbits i que sumen un cost de 12,5 milions d’euros. Si al gener la Generalitat hi dona el vistiplau, l’Ajuntament de Cardona tindrà cinc anys per executar els projectes, si cal amb dos anys més prorrogables, i els haurà de cofinançar amb un 10 % de fons propis, tenint en compte que els ajuts cobriran fins al 90 % restant.
Un dels grans paquets passa per la compra d’edificis del nucli antic per part de l’Ajuntament amb la idea de rehabilitar-los i destinar-los a habitatge públic per a gent gran, joves o famílies que ho necessitin. L’Ajuntament en té tres d’identificats, ja s’ha posat en contacte amb els propietaris, i s’ha fet un primer estudi superficial per veure de quants pisos es podria disposar, així com de les possibilitats que donen a nivell intern per millorar l’accessibilitat salvant el desnivell que hi ha entre carrers, explica l’alcaldessa, Lluïsa Aliste. També destaca la voluntat de fer extensius bona part d’aquests ajuts de compra i rehabilitació al sector privat, sempre que aquests habitatges es destinin a l’ús principal, encara que sigui de lloguer. Els diners servirien per a la rehabilitació de façanes i cobertes, per millorar tancaments i interiors, i per instal·lar ascensors o realitzar altres millores en l’accessibilitat. Aliste sosté que el planejament actual també permetria posar plaques solars en aquests edificis, si bé l’aposta que es fa amb el Pla de Barris consisteix a crear i gestionar una comunitat energètica amb panells instal·lats en grans espais, com el cementiri, que és a prop, o en altres superfícies que ja s’analitzaran, i que des d’allà alimentin el conjunt d’habitatges del nucli antic.
Recuperar plantes baixes
El projecte també preveu ampliar l’oferta d’habitatges a peu pla. I és que la rehabilitació de plantes baixes és un altre dels puntals de la proposta per a la revitalització del nucli antic, pensant tant en l’aspecte residencial com de promoció econòmica mitjançant incubadores comercials. La idea és que l’Ajuntament habiliti aquests locals i els llogui a emprenedors que hi vulguin situar el seu negoci amb preus assequibles durant els tres primers anys. Unes accions que es portaran a terme bàsicament a la plaça Mercat, el carrer Escasany o el carrer Major, que és on es concentra gran part de locals buits on hi havia comerços que ja han tancat, sosté Aliste.
Finalment, la política de recuperació de plantes baixes també inclou l’adquisició de locals per ubicar-hi l'Oficina del Pla de Barris i altres serveis públics, com l’escola d’adults, l’Agència de Desenvolupament Local i, possiblement, serveis socials, en la línia de la compra de l’espai de coworking que fins ara l’Ajuntament tenia llogat.
Més enllà d’aquestes propostes, el Pla de Barris de Cardona també contempla la recuperació de zones verdes per millorar-ne l’estat i fins i tot per ampliar-les, i un bloc d’actuacions de millora de carrers i places de bona part del nucli antic, a banda de les que s’han d’afrontar aviat a la plaça Mercat i el carrer Escasany. Finalment, hi ha altres projectes més petits, com ara diverses accions en matèria d’accessibilitat, o la posada en marxa d’un servei de transport elèctric a demanda al municipi.
Aliste confia en les virtuts del projecte per a la seva aprovació per part de la Generalitat considerant que «és molt important per al futur econòmic de Cardona i també per a l’oferta d’habitatge». Entén que sense aquests ajuts «seria impossible rehabilitar el nucli antic i el seu patrimoni per la quantitat de diners que suposa», i perquè al sector privat tampoc no li sortiria a compte. Defensa la necessitat de disposar de més habitatge en el context de desenvolupament del nou polígon que s’ha inaugurat recentment, i on el mes que ve ja s’iniciarà una activitat que donarà feina a un centenar de treballadors. «Volem que els cardonins no marxin, i poder absorbir la nova demanda empresarial que pugui arribar».
