El Govern estudiarà restringir l’accés a Montserrat amb previsions de pluges torrencials
S’analitzarà si s’han d’emprendre mesures excepcionals i si és possible fer-ho amb prou antelació quan es detecti que sobre el massís poden caure tempestes que causin torrentades
La Generalitat analitzarà la implantació de mesures extraordinàries de caràcter preventiu a Montserrat, com podria ser un tancament temporal d’accessos al parc natural, quan hi hagi previsió d’episodis de pluges torrencials, com el que va tenir lloc el 21 de setembre passat. Mesures que tindrien com a objectiu central minimitzar els riscos sobre les persones davant d’aquestes situacions. Extrem que ja s’ha aplicat en més d’una ocasió (en aquest parc i en altres espais naturals que freqüentats per visitants) quan a l’estiu es donen els paràmetres que situen en màxim el risc d’incendi (nivell 4 del Pla Alfa).
La mesura de la restricció la va posar sobre la taula el gerent del Patronat de Montserrat després de l’episodi del 21 de setembre, que va obligar a rescatar una seixantena de persones
Aquest dilluns hi ha hagut plenari del Patronat de la Muntanya de Montserrat, presidit per Salvador Illa, i, tot i que aquest tema no estava en l’ordre del dia (es fixa amb molta antelació), sí que s’ha posat sobre la taula i s’ha comentat, després del que va passar fa un mes. D’aquesta manera, es recollia la demanda que el gerent del Patronat, Xavier Aparició, va expressar l’endemà d’aquell episodi. Que es contemplés en el futur l’aplicació de possibles restriccions o altres mesures davant la previsió de situacions meteorològiques extraordinàries.
Segons ha pogut saber Regió7, no es va entrar en cap debat ni anàlisi profunda sobre la qüestió, però sí que hi va haver el punt de partida per afrontar-lo. A grans trets, el Govern va traslladar el seu compromís amb la preservació del patrimoni natural davant l'amenaça del canvi climàtic, i perquè l'accés a Montserrat sigui eficient, segur i amb el mínim impacte ambiental possible. A la pràctica, això es tradueix en el fet que s’hi comença a treballar i que pròximament hi haurà trobades tècniques pròximament per analitzar els diferents escenaris i possibilitats, i veure quines decisions s’emprenen.
Tal com va explicar Regió7, en l’episodi de tempesta de fa un mes les pluges abundants a les parts altes (en una tarda van caure, 124 l/m², i pràcticament la meitat en només una hora) van originar grans torrentades que, amb tota la força de l’aigua i del material que arrossegaven, van tallar camins (el de la Cova, per exemple) i serveis (les dues carreteres d’accés durant unes hores, i els dos funiculars de Sant Joan i de la Cova durant dies). Una situació que va provocar que els Bombers haguessin d’efectuar un total de 4 rescats a tot l’àmbit del parc natural amb una seixantena de persones implicades.
L’endemà, el gerent del Patronat de Montserrat remarcava el fet que «tots els rescats es van produir en zones del parc natural de difícil accés», i en aquest sentit, tot i que aquell episodi ja es donava per tancat, feia una crida de futur a la «prudència» i demanava a la ciutadania que quan hi hagi avisos per episodis climatològics violents evitin desplaçar-se als espais naturals.
Va ser en aquest context que Xavier Aparicio va anar una mica més enllà i va plantejar la possibilitat que, igual com passa quan s'activa el nivell 4 del Pla Alfa pel perill extrem d'incendi forestal, també es pugui restringir l'accés als parcs naturals del país quan hi hagi la previsió d'un episodi de pluges torrencials. I avançava que farien aquest plantejament al departament d'Interior i que el parc natural de la Muntanya de Montserrat podria funcionar «com a prova pilot».
A banda de decidir si cal arribar a activar aquesta mesura quan es donin aquests episodis, també s’haurà d’analitzar si hi ha la capacitat suficient per determinar-ho amb antelació i concreció. I és que, mentre que en el cas del risc d’incendi els paràmetres són molt més generals i situables en el terreny, en casos de tempestes violentes (com la del 21 de setembre) és més difícil determinar la zona concreta on pot acabar descarregant.
Des del 2020, cada any hi ha hagut com a mínim una jornada de tancament dels accessos al parc natural de Montserrat per risc extrem d’incendi. Fins i tot, el 2023 (en ple episodi de sequera) se’n va decretar un d’un cap de setmana tot just l’1 d’abril. Aquell dia, els Agents Rurals exposaven que el tancament es duia a terme per les dificultats d'evacuació davant d'un eventual incendi forestal.
