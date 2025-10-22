Montserrat acollirà una gran trobada de joves cristians amb tots els bisbes catalans
Sota el nom de Mil·lenari Jove, l’esdeveniment tindrà lloc aquest dissabte i comptarà amb una missa multitudinària a l’exterior
El monestir de Montserrat acollirà aquest dissabte, en el marc de la celebració del seu mil·lenari, una gran trobada juvenil. És impulsada pels bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense, conjuntament amb les delegacions de pastoral juvenil de les diòcesis catalanes i acollida per part de la comunitat benedictina de Montserrat.
Els organitzadors destaquen que aquest esdeveniment, que se celebra sota el nom de Mil·lenari jove, vol ser un punt de trobada espiritual i comunitari per a joves de totes les diòcesis amb seu a Catalunya, amb l’objectiu de «viure i celebrar la fe des de l’alegria, la comunió i el compromís, fent seva la crida del Sant Pare Lleó XIV de ser pelegrins d’esperança, amb comunió amb el lema del mil·lenari de Montserrat».
La jornada començarà a les 11 del matí amb l’acollida musical i un testimoni de fe. Paral·lelament, hi haurà confessors disponibles per a tots els joves que vulguin rebre el sagrament de reconciliació. A 2/4 d’1 tindrà lloc a la plaça de Santa Maria una eucaristia que es preveu multitudinària i que presidirà l’arquebisbe Joan Planellas, concelebraran els bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya i de les Illes, l’abat de Montserrat, i el cardenal Américo Alves, bisbe auxiliar de Setúbal (Portugal) i president de la Fundació JMJ Lisboa 2023, que pronunciarà l’homilia.
En acabar, es farà la veneració dels assistents a una imatge de la Mare de Déu de Montserrat i, posteriorment, el dinar.
La Conferència Episcopal destaca que aquesta trobada «s’adreça a tots els joves de Catalunya» i que pretén oferir «una experiència transformadora als participants, amb l’objectiu de fomentar l’alegria de la fe; l’esperança que representa pertànyer a una Església jove i plural; la proximitat amb la maternitat espiritual de Maria; la renovació interior a través de l’amor i l’impuls missioner per tornar a les comunitats locals amb força renovada».
Durant la jornada es farà una col·lecta solidària per la comunitat cristiana de Gaza.
- Juanma Lorente, advocat laboralista: 'Si el teu metge et dona l'alta, però no estàs per treballar, és importantíssim que demanis això
- Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
- Jordi Tarrés: 'M’han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m’hauria imaginat veure’m així
- L'alcalde de Guixers esclata contra la pràctica d'enduro en camins rurals: «Destrossen el medi natural i, si ho publiquen a les xarxes, generen un efecte crida»
- Familiars de la manresana implicada en el cas Jubany: 'Confiem que per fi es pugui demostrar que la Montse era incapaç de matar
- Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida
- El Camí dels Bons Homes es converteix en una eina terapèutica per a joves vulnerables
- Bárbara Bacilieri, hostessa de vol: 'Quan ens avisen des del seient per demanar-nos un got d’aigua... l'intentem amagar