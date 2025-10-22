Montserrat: una muntanya fràgil i sota seguiment constant
El massís va estrenar el canvi de segle amb els extraordinaris aiguats del 10 de juny del 2000, va tenir tres episodis greus despreniments a final de la primera dècada i des de l’Institut Geològic hi ha un pla de seguiment constant per intentar minimitzar riscos
Faltaven deu minuts per a les 2 de la tarda del diumenge 28 de desembre del 2008 quan un conjunt de roques i terra, d’unes 200 tones de pes total, es va desplomar de la paret dels Degotalls de Montserrat, el mateix punt que s’havia vist afectat per una altra esllavissada el gener del 2007. Va caure damunt de la carretera d’accés al santuari, ja dins el recinte d’entrada a l’àrea del monestir, passats uns 150 metres de la barrera d’entrada.
A Montserrat, les pedres cauen i continuaran caient. I les torrentades, com l'última que va tenir lloc el 21 de setembre, també es repetiran (amb el canvi climàtic és probable que cada com amb més freqüència). Per aquest motiu, ara s'estudia adoptar noves mesures. Cal recordar que el canvi de segle ja es va estrenar amb un fenomen meteorològic excepcional, del qual aquest 2025 se n’ha complert un quart de segle: els aiguats del 10 de juny del 2000, que va deixar devastada (entre molts altres llocs) la zona del monestir.
Despreniments, esllavissades i torrentades són fenòmens naturals de la dinàmica del relleu montserratí, intrínsec a la seva estructura i la seva forma. Cal comptar centenars, i fins i tot milers, de caigudes de còdols despresos del rocam cada any al conjunt del massís, motivades per causes molt diverses, sobretot pels canvis tèrmics diaris, com passa a les parets verticals, especialment les més exposades a una forta insolació o les que pateixen glaçades. Però tres grans episodis que van tenir lloc en quatre anys van posar el santuari en alerta
La del 28 de desembre del 2008 va ser una esllavissada superior en dimensió de la de dos anys abans, i no va causar una tragèdia de miracle, ja que en aquell moment hi havia una circulació normal de vehicles el punt sobre el qual es van desplomar. De fet, l’enorme barrera que van formar les roques caigudes van deixar aïllats dins del recinte més d’un miler de persones que hi havien accedit en vehicle i que no en podien sortir perquè la carretera estava totalment tallada. Van ser evacuats amb l’únic mitjà que va quedar operatiu, l’aeri.
I és que, malgrat que no es van haver de lamentar danys personals, l’immens volum de roques va deixar impracticable la carretera durant setmanes, va trencar les malles protectores instal·lades després de l’anterior despreniment, i algunes van anar a caure sobre la via del cremallera, que passa just per sota de la carretera, i en van arrencar trams de catenària. El servei també va quedar inutilitzat durant setmanes.
Aquella esllavissada, la més greu de les últimes dècades, s’afegia, doncs, a la que havia tingut lloc tot just feia dos anys a la mateixa àrea, que també va afectar temporalment la carretera i el cremallera. I encara, entremig, n’hi va haver una de menor volum, el novembre del 2008.
Aquesta, però, va tenir unes conseqüències nefastes, ja que deu dies després morien dos operaris arrossegats per una roca quan feien treballs de fixació derivats d’aquell episodi. I el desembre del 2010 l'hotel Abat Cisneros va haver de tancar el servei de menjador a causa del despreniment d'un roc que va caure sobre el sostre de la cuina, just sobre la zona de plats calents. La pedra, d'uns dos metres de diàmetre, va impactar a l'edifici i va quedar estancada sobre el sostre, però l'impacte va fer entrar runa i petits trossos de roc dins la cuina.
Un complet pla de seguiment geològic
Tot plegat, i davant aquella dinàmica que va adquirir la muntanya ara fa una dècada i mitja en una àrea especialment sensible (la zona del monestir i, sobretot, dels accessos), va fer que, més enllà de les intervencions immediates i puntuals per restablir la normalitat i garantir la seguretat, s’establís un pla de seguiment. I de control, fins allà on és possible. És el que es coneix com a Pla per a la mitigació del risc geològic a Montserrat, dissenyat i desenvolupat per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, conjuntament amb el patronat de la muntanya.
Un primer punt de partida és la inspecció visual dels experts de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, inclosos vols periòdics amb helicòpter per intentar detectar alguns d’aquests indicis, com pot haver estat una caiguda prèvia d’una roca d’un volum a priori poc important, però el moviment de la qual, i els seus impactes en desprendre’s, poden desencadenar-ne d’altres de majors proporcions. D’entrada, i davant la dimensió de la muntanya, el primer que es va fer és sectoritzar i prioritzar els àmbits on es concentren els esforços de seguiment. S’han acabat definint una desena de sectors, bàsicament sobre dos criteris: allà on ja s’hi han produït episodis importants, i on aquests poden tenir una afectació més greu sobre l’activitat humana, essencialment la que genera l’accés de visitants al monestir. Per tant, àrees que majoritàriament coincideixen amb les que van registrar incidents fa poc més d’una dècada.
És l’ús de tecnologies aplicades a aquesta anàlisi i observació la que permet abastar més amplitud i acotar millor possibles zones sensibles. A grans trets, implica fer un monitoratge al llarg del temps, però sempre situats dins de les limitacions que suposa abastar una àrea tan gran.
Una de les eines més rellevants que s’està utilitzant en aquest pla de mitigació és el làser escàner terrestre. Es tracta d’un aparell que des d’un punt fix fa el que s’anomena un vol làser d’anada i tornada amb l’objectiu d’anar obtenint tota la morfologia d’una paret amb un gran nivell de precisió. Permet radiografiar parets que estan a més de 500 metres de distància del punt on se situa l’aparell, el que alhora facilita una major amplitud de visionament i en fa un escaneig amb precisions al centímetre. Amb aquest làser terrestre es fan escanejos des dels mateixos punts diversos cops l’any, la qual cosa permet obtenir aquesta informació al centímetre que, contrastada amb les imatges precedents, mostra quins canvis s’han produït entre l’una i l’altra.
Aquest aparell dona una imatge tridimensional de la paret, damunt la qual mostra tot de punts de colors que equivalen a moviments que s’han produït. Si el que expressa és un allunyament de la distància vol dir que hi ha hagut despreniments, per petits que siguin, indetectables a l’ull humà. Si revelen un apropament mostra que una roca pot estar oscil·lant cap endavant, el que podria ser un indici de futura caiguda. O si en aquesta comparativa dels escanejos periòdics es detecta que hi ha una major freqüentació de petits despreniments, pot indicar que hi ha algun factor que hi està incidint i que aquests es podrien agreujar.
Sensors de moviment
Una altra de les eines complementàries molt importants que es fan servir en aquest pla són els sensors, que s’empren sobretot en punts molt concrets on prèviament s’ha visualitzat o detectat un indici, com pot ser una fissura o una roca separada en una part de la paret, i els quals es fa seguiment així del comportament continu que té al llarg del temps. En el marc d’aquest pla, se n’han instal·lat fins a un centenar que es deixen fixos en punts sensibles per tenir-ne dades contínues.
Els més habituals són els extensòmetres, que mesuren els canvis en la longitud d’un objecte. El més usual és utilitzar-los en fissures o en roques que presenten una part de separació respecte de la paret on estan fixades, de manera que aquests sensors permeten saber (tot i que no emeten avisos) si està fent oscil·lacions. S’ha col·locat en punts on, amb els treballs previs d’observació i seguiment, s’ha determinat que aquella roca presenta certs indicis de caiguda.
La majoria estan en punts de molt difícil accés, enmig de parets verticals, per la qual cosa ha calgut tècniques d’escalada per instal·lar-los. Funcionen amb petites plaques solars que els proporcionen l’autonomia suficient, i que estan connectats a un servidor central que periòdicament els ‘desperta’ per requerir-los l’enviament automàtic de dades, de manera que es pot anar veient l’evolució que segueix el punt sobre el qual estan situats i que es vol controlar. En aquest receptor es van acumulant les dades que posteriorment s’analitzen.
