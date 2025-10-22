Patrimoni
La proposta cultural Set de Joia al Centre Enoturístic del Pla de Bages uneix art, vi i territori
Regió7
Manresa
El Centre Enoturístic del Pla de Bages va acollir la setmana passada la primera edició de Set de Joia, una proposta cultural que ha unit la joieria contemporània i els vins de la DO Pla de Bages en una experiència única i vibrant. Amb gairebé 1.000 visitants al llarg dels tres dies i 500 persones a la festa d’inauguració, Set de Joia ha demostrat que l’art, el territori i la creativitat tenen una gran capacitat de convocatòria i emoció. Entre paisatges de vinya i cellers amb història, artistes i viticultors van compartir les seves creacions amb un públic curiós i entusiasta.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Juanma Lorente, advocat laboralista: 'Si el teu metge et dona l'alta, però no estàs per treballar, és importantíssim que demanis això
- Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
- Jordi Tarrés: 'M’han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m’hauria imaginat veure’m així
- L'alcalde de Guixers esclata contra la pràctica d'enduro en camins rurals: «Destrossen el medi natural i, si ho publiquen a les xarxes, generen un efecte crida»
- Familiars de la manresana implicada en el cas Jubany: 'Confiem que per fi es pugui demostrar que la Montse era incapaç de matar
- Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida
- El Camí dels Bons Homes es converteix en una eina terapèutica per a joves vulnerables
- Bárbara Bacilieri, hostessa de vol: 'Quan ens avisen des del seient per demanar-nos un got d’aigua... l'intentem amagar