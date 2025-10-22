Santpedor recupera el Correllengua després de 15 anys
La celebració, que tindrà lloc principalment diumenge 26 d’octubre, inclourà cercavila, castells, dinar popular, concerts i un homenatge a Mercè Rodoreda
Després de quinze anys d'absència, Santpedor torna a acollir aquest cap de setmana el Correllengua, una jornada festiva i reivindicativa en defensa de la llengua i la cultura catalanes. Un ampli ventall d’entitats locals ha unit esforços per recuperar aquesta celebració i oferir un programa amb actes per a tots els públics.
El tret de sortida serà divendres 24 d’octubre, a les 7 de la tarda a la Capella de Sant Andreu, amb la xerrada ‘Una llengua viva a les nostres mans’. La ponència serà a càrrec de Jordi Esteban Calm, figura clau de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua (CAL), dinamitzador cultural del país reconegut amb el Premi Pompeu Fabra al voluntariat lingüístic.
El plat fort arribarà diumenge, 26 d’octubre, amb la Plaça Gran U d’Octubre com a epicentre de la festa. La jornada començarà a 2/4 d’11 amb una cercavila que sortirà des de Cal Llovet i serà encapçalada pel Bou Brufat i els Timbalers dels Bous de Foc de Santpedor. A les 11, la Capella de Sant Andreu s’omplirà de màgia amb les ‘Rondalles i llegendes de Santpedor i la cantada de la coral de Ca l’Arola. A continuació, a la Plaça cantaran les corals Escriny i Cor de Teies i el grup Poètiques recitarà la lectura d’un poema de Mercè Rodoreda, a qui es ret homenatge en el Correllengua d’enguany.
Un dels moments més icònics d’aquest Correllengua serà la Diada Castellera de les 12 del migdia que, després de la lectura del manifest, acollirà l'actuació dels amfitrions, els Castellers de Santpedor, acompanyats pels Minyons de Santa Cristina d’Aro i els Castellers del Lluçanès.
A les 2 se celebrarà un dinar popular. La data límit per adquirir-ne els tiquets és aquest divendres. Es poden comprar a El Mussol o a La Panxa. El menú inclou pica-pica, paella de mar i muntanya (amb opció vegetariana), pa, aigua i postres.
La festa acabarà a la tarda amb el concert de Jordi & Gil a la Placeta del Born, a les 6 de la tarda, organitzat pels Castellers de Santpedor.
La diada del Correllengua es donarà per tancada dijous dia 30 d’octubre amb una Glosada a càrrec del Grup de Glosa de Manresa i Comarca, organitzada per l'Ateneu Popular Ca la Teia.
Aquesta recuperació del Correllengua ha estat possible gràcies a la implicació d'entitats com la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana (CAL), els Bous de Foc de Santpedor, la Coral Escriny, el SAC, el Cor de Teies, la coral de Ca l’Arola, l’Ateneu Popular Ca la Teia i, especialment, els Castellers de Santpedor, així com a la col·laboració de l'Ajuntament de Santpedor.
