Solidaritat
Navarcles commemora el Dia Internacional del Càncer de Mama
Regió7
Manresa
Navarcles es va solidaritzar amb el Dia Internacional del Càncer de Mama il·luminant de color rosa la façana de l’ajuntament en homenatge a totes les persones que han patit o pateixen aquesta patologia. En l’acte hi va col·laborar l’Associació Contra el Càncer del municipi.
