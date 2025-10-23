El projecte per fer una àrea d’autocaravanes a l'entorn de Castellbell genera oposició
El moviment veïnal contrari a la creació d'aquesta instal·lació al nucli de Sant Cristòfol denuncia que es «posa en risc» l’entorn natural, agrícola i patrimonial de la zona
Un projecte privat per a la creació d’una zona d’autocaravanes a la confluència entre el nucli de Sant Cristòfol i les urbanitzacions de Can Prat i Mas Enric, a Castellbell i el Vilar, ha topat amb l’oposició de veïns i veïnes de la zona que s’hi mostren contraris per l’impacte ambiental i l’afectació que creuen que pot tenir en la seva qualitat de vida. Els opositors al projecte, que des d’aquesta setmana es troba en exposició pública, demanen a l’Ajuntament que l’aturi. Per la seva banda, el consistori assegura que s’està estudiant la llicència «tècnicament i jurídicament».
Els veïns i veïnes de Sant Cristòfol, juntament amb els dels nuclis adjacents de Mas Enric i Can Prat, han impulsat el moviment «Stop àrea caravaning Sant Cristòfol» per oposar-se al projecte d’una àrea d’autocaravanes promoguda per l’empresa Area Autocaravanas Montserrat SL. El moviment ja ha recollit i presentat a l’Ajuntament més de 600 signatures i nombroses instàncies individuals en contra de la iniciativa. Els veïns alerten que la instal·lació d’aquesta àrea turística comportaria «conseqüències greus per al medi ambient, la seguretat, el patrimoni i la qualitat de vida dels habitants d’una zona especialment sensible, situada a les portes del parc natural de la Muntanya de Montserrat».
Entre els motius pels quals el moviment ciutadà s’oposa al projecte, hi ha l’alt risc d’incendi que asseguren que suposaria aquesta activitat en un espai de transició entre zona boscosa i residencial on «no hi ha cap pla d’evacuació, ni franges tallafocs». Els opositors al·leguen també l’escassedat d’aigua i la manca d’infraestructures, ja que la zona no disposa de clavegueram ni depuradora d’aigües negres, i consideren «irresponsable» permetre una activitat que requereixi grans volums d’aigua.
Els impulsors del moviment fan una crida al sentit comú i a la protecció del territori. «No ens oposem al turisme, però sí a un model que posa en risc un entorn natural, agrícola i patrimonial únic», asseguren. Per aquest motiu, demanen a l’Ajuntament que «escolti la veu dels veïns i no aprovi el projecte, protegint així aquest espai que forma part de la nostra identitat col·lectiva». Els opositors, que compten amb el suport de centenars de veïns i col·lectius de defensa del territori, reclamen que el consistori busqui «ubicacions alternatives més sostenibles, allunyades de zones residencials i naturals sensibles».
Per la seva banda, l’alcalde de Castellbell i el Vilar, Adrià Valls, assegura que «s’està seguint el procediment legal de qualsevol llicència provisional d’ocupació, estudiant-la tècnicament i jurídicament». Afirma també que «Urbanisme haurà de fer un informe vinculant i no es descarta demanar-ne de sectorials a altres administracions com l’ACA, el Patronat de la Muntanya de Montserrat o a qui s’estimi oportú». Valls subratlla que «s’està escoltant totes les parts», amb qui s’han fet diferents reunions, i destaca que el projecte ja és a exposició pública perquè tothom qui vulgui pugui presentar-hi al·legacions.
Entre els arguments dels veïns que s’oposen al projecte també hi ha que el terreny on es vol ubicar l’àrea és en part agrícola i no urbanitzable, fet que requeriria una requalificació per poder dur-hi a terme una activitat d’aquest tipus, que adverteixen que «és un error urbanístic i ambiental que pot obrir la porta a altres usos incompatibles amb la naturalesa del lloc».
«Un error urbanístic i ambiental»
També alerten de la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica, així com de l’augment del trànsit, accidents i inseguretat en una zona que «actualment és residencial i tranquil·la». De la mateixa manera, mostren la seva preocupació per la protecció i conservació del patrimoni arquitectònic, ja que l’àrea es vol fer en un entorn on hi ha una església del segle XI i tot de masies centenàries.
Des del moviment també es denuncia que «aquest tipus d’instal·lacions no aporten beneficis reals al municipi» i, a més, es tem que aquest projecte «obri la porta a una expansió urbanística encoberta i a un efecte crida d’autocaravanistes que podrien acampar lliurement als camins i vorals de la zona, saturant l’espai i generant més problemes de convivència i neteja».
