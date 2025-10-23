Sallent fa marxa enrere i suprimeix la taxa variable de residus
A partir de l’any vinent, el consistori cobrarà una quota única de 175 euros a tots els habitatges del municipi independentment del grau de reciclatge
Després del primer any de la posada en marxa d’una taxa variable en la recollida de residus municipals que se sumava a la fixa com a recàrrec afegit per a qui no reciclava correctament, l’Ajuntament de Sallent ha decidit fer marxa enrere i suprimir-la. Els resultats no han estat els esperats i, a partir de l’any vinent, el consistori, que es vol replantejar el model per corregir-ne les deficiències, cobrarà una quota única de 175 euros a tots els habitatges, mentre que fins ara, el sistema penalitzava les famílies que no reciclaven prou amb un suplement d'entre 44 i 55 euros, que s’afegia a la quota fixa de 115 euros. La mesura, que s’ha aprovat en el darrer ple, ha rebut les crítiques de l’oposició, que no la comparteix i la veu com un retrocés i un càstig pels ciutadans que fan un bon ús del sistema.
Sallent ha estat un dels primers municipis del Bages, juntament amb Fonollosa i Balsareny, que aquest any ha cobrat per primer cop la penalització en la taxa d’escombraries a les llars que no han separat prou bé les seves deixalles amb el sistema de contenidors tancats, que tenen implantat des de fa tres anys. Aquest model de «taxa justa» penalitza les famílies que no reciclen prou amb un suplement, que s’afegeix a la quota fixa. A Sallent, els resultats no han estat els esperats i el govern d’ERC ha decidit fer marxa enrere per replantejar-se el model i millorar-lo per, en un futur, poder aplicar bonificacions als ciutadans que reciclin bé.
Segons el regidor de Serveis Municipals, Miquel Estruch, el model de residus amb contenidors tancats «ha complert l’objectiu de doblar el reciclatge». Així i tot, darrerament s’ha detectat un retrocés i, a més, no es compleix l'objectiu de cobrir els costos del servei com marca la llei. El regidor va assegurar durant el ple que «el sistema funciona», i que «la gent s’hi va readaptant», però va reconèixer que «veiem que té algunes mancances que hem de corregir», com algunes incidències relacionades amb les targetes d’accés o els contenidors.
Per aquests motius, el govern d’ERC ha optat per posar una quota fixa per totes les llars que ha de permetre reduir el dèficit i, a partir d’aquí, «començar a treballar per veure què podem millorar», amb l’objectiu d'aplicar, en un futur, bonificacions per aquelles famílies que reciclin bé. «Fem un pas enrere, per intentar-ne fer dos endavant», va dir Estruch. Entre les millores que s’estudien hi ha la col·locació de càmeres per frenar l’incivisme o millorar les àrees de contenidors per facilitar el reciclatge.
Crítiques de l’oposició
La supressió de la taxa variable de residus no ha agradat a l’oposició. La portaveu de Junts per Sallent, Anna Maria Fernández, la va titllar de «càstig» als ciutadans i va lamentar que no s’hagi tingut en compte els veïns i veïnes que fan un bon ús del sistema. Considera que ara «no tindran cap motivació ni al·licient» i va augurar que això pot incrementar les famílies que no reciclin.
En la mateixa línia, el portaveu de Fem Poble, Guillem Cabra, va assegurar que amb la nova taxa fixa «pagaran justos per pecadors» i que «tornem a polítiques anti climàtiques i penalitzem a la ciutadania en comptes de fomentar el reciclatge i la reducció de residus». Segons Cabra, que va recordar l’aposta de la seva formació pel porta a porta, s’evidencia que «no era el model que la gent necessitava i que ha acabat caient pel seu propi pes».
Per la seva banda, l’alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, va afirmar que la taxa variable «no ha funcionat, el reciclatge s’ha reduït i no ha fet la seva funció». Per aquest motiu, «frenem radicalment per fer-nos un replantejament del model», però en cap cas, va dir, «no anem a fer un càstig a ningú, sinó a buscar solucions per poder bonificar a les persones que ho facin bé, però hem de mirar com ho podem fer».
Un dels municipis pioners
Sallent ha estat un dels municipis pioners de la comarca en implantar una taxa de residus amb trams variables. Amb els resultats d’utilització dels contenidors del 2024, va poder comptabilitzar les llars que havien de pagar un recàrrec, que es va sumar a la taxa de residus que abonen tots els veïns per igual. El percentatge d’habitatges que, segons els registres del consistori, van reciclar bé l’any passat és del 40,86%. Per contra, el 48% han hagut de pagar una penalització de 55 euros i l’11,14% un recàrrec de 40, que s’ha sumat a la taxa fixa que aquest any era de 115 euros i estava previst que l’any vinent fos de 129. Ara, però, el sistema canvia i el 2026 tots els ciutadans pagaran una quota única de 175 euros.
