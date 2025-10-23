Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sant Fruitós de Bages entrega els premis del concurs «Embalcona’t»

Els premiats del concurs &quot;Embalcona't&quot;

Els premiats del concurs "Embalcona't" / Ajuntament de Sant Fruitós

Regió7

Manresa

Sant Fruitós va fer entrega la setmana passada dels premis del concurs «Embalcona’t», una iniciativa promoguda per l’Ajuntament amb l’objectiu d’embellir els carrers del municipi a través de la decoració de finestres i balcons. La voluntat és impulsar més edicions.

