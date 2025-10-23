Reconeixement
Sant Fruitós de Bages entrega els premis del concurs «Embalcona’t»
Regió7
Manresa
Sant Fruitós va fer entrega la setmana passada dels premis del concurs «Embalcona’t», una iniciativa promoguda per l’Ajuntament amb l’objectiu d’embellir els carrers del municipi a través de la decoració de finestres i balcons. La voluntat és impulsar més edicions.
