Sant Fruitós ja treballa en el segon pavelló que preveu que comenci a funcionar el setembre vinent
Aquest dijous s’ha posat la primera pedra d’unes obres que van arrencar fa un mes, i que en la fase inicial també completaran el gimnàs de l’escola Pla del Puig
Sant Fruitós de Bages tindrà del tot disponible el setembre vinent, per al començament de curs, el futur gimnàs de l’escola Pla del Puig, i també haurà construït l’estructura suficient del segon pavelló que s’hi fa al costat perquè s’hi pugui entrenar. Serà el resultat de la primera fase de les obres d’aquest futur complex educatiu i esportiu, en el qual ja fa un mes que s’hi treballa, tot i que l’acte simbòlic de col·locació de la primera pedra no s’ha fet fins aquest dijous, amb una àmplia presència d’autoritats locals i altres representants polítics i tècnics, així com de responsables de l’empresa constructora, Cots i Claret, de la direcció d’obra, i de l’escola i l’Associació Sant Fruitós d’Esports (ASFE), que en seran els principals usuaris.
«L’acte d’avui és un reconeixement a l’esforç que s’ha fet per arribar fins aquí per part de tres governs consecutius que hem cregut en el projecte», destacava l’alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, tot recordant l’esforç que també s’ha fet per finançar el projecte. Són 3,6 milions d’euros de crèdit que s’han demanat per a aquesta primera fase d’un projecte que puja a un total de 5,8.
Tal com ha detallat l’arquitecte en cap del projecte i encarregat de la direcció d’obra, Joan Carles Navarro, l’execució que es portarà terme d’aquí al setembre ja permetrà posar en marxa el doble equipament, encara que no sigui al cent per cent. El que quedarà del tot complet és el futur gimnàs de l’escola, que fa gairebé vint anys que funciona (fins al 2022 en mòduls prefabricats) i encara no en té. Serà un edifici d’uns 6 metres d’alçada amb paviment, vestidors, climatització, i accessos independents des de l’escola, el pavelló i el pati. També es construirà una part del segon pavelló, amb la volumetria, la pista, i una coberta, però sense graderies ni tancaments, tot i que amb això ja n’hi haurà prou perquè els diferents equips i disciplines de l’ASFE hi puguin entrenar sense haver-se de desplaçar a pavellons d’altres municipis o a la pista coberta de l’escola Monsenyor Gibert com fan ara perquè el pavelló vell ja és ple. En aquest cas, part de l’edifici arribarà fins als 12 metres d’alçada pel desnivell del terreny respecte del gimnàs, que se solucionarà amb rampes. Tot plegat, «es construirà pensant en criteris de sostenibilitat», apuntava Navarro, amb la instal·lació de plaques solars, amb sistemes de refrigeració que aprofitin el màxim l’energia, i amb ventilacions creuades.
Fases probablement encadenades
Aquí és fins on es podrà arribar amb els 3,6 milions d’euros que l’Ajuntament invertirà en aquesta primera fase, en què s’ha volgut prioritzar la posada en funcionament completa del gimnàs i també del pavelló, encara que en aquest cas sigui parcial, segons que apuntava Batanés. A partir d’aquí, caldrà completar el pavelló amb les graderies, els tancaments, els vestidors i els acabats finals. Per fer-ho, faltaran 2,2 milions d’euros més. La idea és que aquesta segona fase es pugui enllaçar amb la primera i sumar un segon any d’obres «perquè els preus van pujant i esperar gaire ens aniria a la contra», diu Batanés, si bé no està del tot garantit i dependrà de la disponibilitat econòmica. Segons l’alcalde, s’ha parlat amb Generalitat i Diputació per mirar d’aconseguir ajuts, tot i que no es descarta recórrer a un altre crèdit o combinar les dues coses. «En aquest moment, no hi ha res previst», sosté Batanés.
Els 5,8 milions que es preveu que costi el conjunt de l’obra «és una quantitat significativa», diu l’alcalde, «però per a un equipament important que estarà ocupat des del primer moment».
Un cilindre atapeït
El cilindre que s’ha col·locat a la pedra amb què s’ha donat el tret de sortida oficial de l’obra, s’ha omplert de material. Conté un escrit explicatiu de l’acte i les persones que hi han intervingut, un exemplar del diari Regió7 del dia, com també de les publicacions locals Montpeità i El Petit Fruitó, el butlletí municipal, i una moneda que hi ha afegit voluntàriament el coordinador de Territori i Planejament de Sant Fruitós, David-Aaron López.
