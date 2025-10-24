Activitat
Un centenar de persones participen en la caminada Oliba a Sant Fruitós de Bages
Regió7
Manresa
Un centenar de persones van participar en la caminada «El Camí Oliba pel Bages-Geoparc», una ruta circular d’11 quilòmetres que va recórrer els paisatges de bosc i entorns fluvials entre Sant Fruitós i Talamanca.
