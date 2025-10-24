Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Activitat

Un centenar de persones participen en la caminada Oliba a Sant Fruitós de Bages

Un centenar de persones participen en la caminda Oliba a Sant Fruitós de Bages

Un centenar de persones participen en la caminda Oliba a Sant Fruitós de Bages / Ajuntament de Sant Fruitós

Regió7

Manresa

Un centenar de persones van participar en la caminada «El Camí Oliba pel Bages-Geoparc», una ruta circular d’11 quilòmetres que va recórrer els paisatges de bosc i entorns fluvials entre Sant Fruitós i Talamanca.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Rosalía plora en escoltar l’Escolania de Montserrat cantar el Virolai
  2. L’aigua dels vàters de Sant Joan de Déu salva vides abans d’arribar a les cisternes
  3. Tres menors del Berguedà, denunciats per forçar una companya i gravar els fets
  4. El Ualapop se celebrarà dissabte amb 76 parades i nou emplaçament al barri de la Carretera Santpedor de Manresa
  5. L'estudiant més gran de l'Anoia té 100 anys: Una centenària a les aules universitàries de gent gran d'Igualada
  6. Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
  7. L'Ajuntament de Manresa va advertir la Generalitat que el reformat pont de Sant Francesc és massa estret
  8. L'alcalde de Guixers esclata contra la pràctica d'enduro en camins rurals: «Destrossen el medi natural i, si ho publiquen a les xarxes, generen un efecte crida»

Festa de Cuina Pirinenca de Cerdanya, la nova cita gastronòmica

Festa de Cuina Pirinenca de Cerdanya, la nova cita gastronòmica

La Fira del Vi i de la Gastronomia d’Esparreguera celebra la seva 11a edició

La Fira del Vi i de la Gastronomia d’Esparreguera celebra la seva 11a edició

La 76a Festa de la Gent Gran de Piera clou amb un balanç positiu

La 76a Festa de la Gent Gran de Piera clou amb un balanç positiu

Un centenar de persones participen en la caminada Oliba a Sant Fruitós de Bages

Un centenar de persones participen en la caminada Oliba a Sant Fruitós de Bages

Moltes novetats i públic en la 4a Concentració de Clàssics Renault a Remm Guitart Igualada

Moltes novetats i públic en la 4a Concentració de Clàssics Renault a Remm Guitart Igualada

Althaia impulsa noves sessions per millorar la qualitat de vida dels pacients amb dolor crònic

Althaia impulsa noves sessions per millorar la qualitat de vida dels pacients amb dolor crònic

GosCan: quaranta anys donant vida a noves famílies

GosCan: quaranta anys donant vida a noves famílies

Olius guanya dos refugis climàtics augmentant l'ombratge de la piscina i climatitzant el local social

Olius guanya dos refugis climàtics augmentant l'ombratge de la piscina i climatitzant el local social
Tracking Pixel Contents