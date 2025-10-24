ERC Sant Fruitós proposa al govern de GfP reduir taxes, més bonificacions i engegar projectes ja redactats
El principal partit a l'oposició en aquest ajuntament demana que se'l tingui en compte en l'elaboració del pressupost i les ordenances per agilitzar-ne l'aprovació
El grup municipal d’ERC Sant Fruitós, que és el principal partit a l'oposició en aquest ajuntament, ha plantejat diverses propostes al govern en majoria de Gent fent Poble per a les ordenances fiscals i el pressupost del 2026 amb el triple objectiu de "reduir la càrrega fiscal a les famílies i els comerços, augmentar les bonificacions destinades a incentivar el reciclatge, l’habitatge assequible i la rehabilitació; i executar obres i projectes que van ser planificats quan ERC dirigia el govern municipal i tenen el finançament garantit". Així ho ha expressat el partit en un comunicat, en què s'ofereix a col·laborar en l'elaboració de propostes amb l'ànim de tirar endavant projectes pels quals "només cal voluntat política i ganes de treballar per al poble".
Quant a taxes i bonificacions, els republicans proposen "un model més just de taxa de residus", amb una part fixa i una de variable, per premiar les llars i els comerços que reciclen més i penalitzar qui genera més fracció resta. També demanen ampliar les bonificacions de l’IBI i afegir-ne una de nova del 75% per als habitatges destinats a lloguer assequible. En l’impost d’obres (ICIO), el partit proposa arribar fins al 90% de bonificació per a rehabilitacions, millores d’eficiència energètica i restauració de façanes, i defensa un servei d’ajuda a domicili gratuït durant el 2026 per a les famílies amb menys recursos.
Desencallar projectes
ERC també insisteix en la possibilitat d'engegar de forma ràpida projectes "que ja estan planificats i aprovats". Posa d'exemple els camins per a vianants i ciclistes de Torroella de Baix i de la Rosaleda, la millora del Parc del Turó del Sanmartí i la façana nord, la urbanització de la plaça Onze de Setembre i del Parc Bertran i Serra, la reforma de l’avinguda de Sant Joan, la urbanització de l’espai de l’Hostal de Pineda i l’ampliació d’un tram del camí que va del pont del Paco fins a la Sagrera.
Els republicans recorden que són obres que l'anterior govern tripartit encapçalat per ERC "ja va deixar preparades i només cal licitar-les i executar-les si hi ha la voluntat de fer-les realitat. Per millorar Sant Fruitós, no cal inventar res nou, només cal treballar", apunten en el comunicat.
Així mateix, es proposen projectes nous com la millora de la rotonda de Torroella de Baix i el projecte d’àpats acompanyats.
Més eficàcia i transparència
En la línia d'oferir el màxim de transparència possible, ERC demana a GfP que incorpori al pla d’execució pressupostària un quadre de planificació i seguiment trimestral, amb terminis, licitacions, execució i desviacions, i que això es publiqui al Portal de Transparència. El partit ho considera "una eina molt útil per millorar l’eficiència i la gestió, tenint en compte que l’execució del pressupost del 2025 està sent molt baixa".
El partit apunta la necessitat d'avançar en l'aprovació del pressupost després que el 2025 va començar amb uns comptes prorrogats, i en aquest sentit sosté que "la inacció del govern municipal està deixant el poble sense avenços". Insisteix que "no és bo que un ajuntament funcioni amb pressupostos prorrogats i projectes encallats, especialment si qui governa ho fa amb majoria absoluta", com és el cas de Gent fent Poble a Sant Fruitós. Per això, ERC diu que allarga la mà al govern municipal i li ofereix col·laboració per elaborar conjuntament els comptes del 2026. "Ho fem principalment perquè veiem que la seva gestió està encallada, i en lloc de limitar-nos a criticar-lo, volem ajudar-lo, pel bé de tota la ciutadania". Els republicans assenyalen diferències amb GfP, "però també tenim molts punts en comú", i en aquest sentit, "animem a GfP a prioritzar allò que compartim, perquè la gent vol solucions, i no excuses".
