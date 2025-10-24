La Fira de les Bruixes omplirà Sant Feliu de parades i una desena d’espectacles
La festa nocturna amb teatre i música la vigília de Tots Sants precedirà el certamen de l’endemà, dissabte, inspirat en la caça de bruixes del segle XVII
Sant Feliu Sasserra viatjarà per Tots Sants a una de les èpoques més obscures que es van viure al poble per les persecucions de dones i homes acusats de bruixeria durant el segle XVII, i que ara serveixen cada any serveixen d’inspiració per a la festa més popular de la vila. La Fira de les Bruixes portarà el dissabte 1 de novembre centenars de visitants a Sant Feliu, que els rebrà amb una desena d’espectacles al carrer i una multitud de parades artesanes i de comerços, en un ambient en què no hi faltarà el misteri, l’esoterisme, i personatges de l’època passejant pel poble.
La moguda ja començarà durant la vigília de Tots Sants, amb la 25a Festa Bruixa que divendres a la nit transformarà la plaça de l’Església en un gran escenari a l’aire lliure. L’Associació Cultural Q-FOIS, en col·laboració amb Bèsties Feréstegues i Carla Carol, oferiran l’espectacle «Nox Loporum», a partir de les 10 de la nit, amb foc i números de circ, i per al qual s’hauran de comprar entrades. En acabat, cap a les 11, començarà un concert a la Sala l’Ateneu amb Remei de Ca la Fresca i PD’s Kin K-Cau, també amb entrada.
L’endemà, la fira s’allargarà durant tota la jornada, de 10 del matí a 9 de la nit, amb una desena d’espectacles que s’aniran alternant i repetint, fins a les escenes finals del «Judici», a 2/4 de 7 de la tarda a la plaça de l’Església, i «La forca», a 1/4 de 8 del vespre al Serrat de les Forques. Abans, s’hauran anat interpretant altres funcions prèvies al desenllaç de la història repartides entre el Parc de les Castanyes i la plaça de l’Església. Així, doncs, a les 11 del matí es podrà veure «Bruixinel·lis», que es repetirà a 2/4 d’1 i a les 4 de la tarda; i a 2/4 de 12 i a 2/4 de 5, s’interpretarà «La canalla». També es faran dobles sessions, matí i tarda, de «El safareig», «La taverna», «El Ball de les escombres», «L’aniatitorit», «La sardana dels aprenents de Bruixot», i «El samaniat».
Concentració al nucli antic
Espectacles i fira es concentraran als carrers del nucli antic de la població, on se situaran les desenes de parades artesanes i les tavernes, així com l’espai d’herbes remeieres, i l’exposició «Col·lecció de bruixes», de Sefi Nova, a la biblioteca. Hi haurà personatges ambulants, des de curanderos fins a endevinaires, cirurgians o caçabruixes, i s’organitzarà un joc de pistes per a la mainada, amb vuit reptes repartits per tota la fira que, si els superen, convertiran els infants en aprenents de bruixa o bruixot.
Entre les 10 i les 2, també es podrà veure un documental sobre la sotsvegueria del Lluçanès a l’entrada de l’Ajuntament, i tindrà lloc l’11a Trobada d’Intercanvi de Plaques de Cava, al parc de les Castanyes.
L’endemà, diumenge, hi ha programada la conversa participativa «Migració i Inclusió Social», a l’Ateneu i amb entrada prèvia, a les 5 de la tarda.
