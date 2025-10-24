Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Fira de les Bruixes omplirà Sant Feliu de parades i una desena d’espectacles

La festa nocturna amb teatre i música la vigília de Tots Sants precedirà el certamen de l’endemà, dissabte, inspirat en la caça de bruixes del segle XVII

Un dels espectecles de la Fira de les Bruixes de l'any passat

Un dels espectecles de la Fira de les Bruixes de l'any passat / Arxiu | Oscar Bayona

Jordi Escudé

Sant Feliu Sasserra

Sant Feliu Sasserra viatjarà per Tots Sants a una de les èpoques més obscures que es van viure al poble per les persecucions de dones i homes acusats de bruixeria durant el segle XVII, i que ara serveixen cada any serveixen d’inspiració per a la festa més popular de la vila. La Fira de les Bruixes portarà el dissabte 1 de novembre centenars de visitants a Sant Feliu, que els rebrà amb una desena d’espectacles al carrer i una multitud de parades artesanes i de comerços, en un ambient en què no hi faltarà el misteri, l’esoterisme, i personatges de l’època passejant pel poble.

La moguda ja començarà durant la vigília de Tots Sants, amb la 25a Festa Bruixa que divendres a la nit transformarà la plaça de l’Església en un gran escenari a l’aire lliure. L’Associació Cultural Q-FOIS, en col·laboració amb Bèsties Feréstegues i Carla Carol, oferiran l’espectacle «Nox Loporum», a partir de les 10 de la nit, amb foc i números de circ, i per al qual s’hauran de comprar entrades. En acabat, cap a les 11, començarà un concert a la Sala l’Ateneu amb Remei de Ca la Fresca i PD’s Kin K-Cau, també amb entrada.

L’endemà, la fira s’allargarà durant tota la jornada, de 10 del matí a 9 de la nit, amb una desena d’espectacles que s’aniran alternant i repetint, fins a les escenes finals del «Judici», a 2/4 de 7 de la tarda a la plaça de l’Església, i «La forca», a 1/4 de 8 del vespre al Serrat de les Forques. Abans, s’hauran anat interpretant altres funcions prèvies al desenllaç de la història repartides entre el Parc de les Castanyes i la plaça de l’Església. Així, doncs, a les 11 del matí es podrà veure «Bruixinel·lis», que es repetirà a 2/4 d’1 i a les 4 de la tarda; i a 2/4 de 12 i a 2/4 de 5, s’interpretarà «La canalla». També es faran dobles sessions, matí i tarda, de «El safareig», «La taverna», «El Ball de les escombres», «L’aniatitorit», «La sardana dels aprenents de Bruixot», i «El samaniat».

Concentració al nucli antic

Espectacles i fira es concentraran als carrers del nucli antic de la població, on se situaran les desenes de parades artesanes i les tavernes, així com l’espai d’herbes remeieres, i l’exposició «Col·lecció de bruixes», de Sefi Nova, a la biblioteca. Hi haurà personatges ambulants, des de curanderos fins a endevinaires, cirurgians o caçabruixes, i s’organitzarà un joc de pistes per a la mainada, amb vuit reptes repartits per tota la fira que, si els superen, convertiran els infants en aprenents de bruixa o bruixot.

Entre les 10 i les 2, també es podrà veure un documental sobre la sotsvegueria del Lluçanès a l’entrada de l’Ajuntament, i tindrà lloc l’11a Trobada d’Intercanvi de Plaques de Cava, al parc de les Castanyes.

L’endemà, diumenge, hi ha programada la conversa participativa «Migració i Inclusió Social», a l’Ateneu i amb entrada prèvia, a les 5 de la tarda.

TEMES

