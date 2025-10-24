Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

GosCan: quaranta anys donant vida a noves famílies

A pocs minuts de Manresa, hi ha un espai on la vida es respira amb alegria, a GosCan, cada cadell neix envoltat de cura i paciència, i cada família hi arriba amb il·lusió. No hi ha presses, ni improvització: hi ha una feina de fons feta amb estima, experiència i un profund respecte pels animals. Des de 1978, aquesta família bagenca ha dedicat la seva vida a criar gossos equilibrats, sans i feliços, amb una única finalitat: que siguin un nou membre més de la llar que els acollirà.

Fundat l’any 1978, GosCan ha crescut amb la mateixa filosofia que el va veure néixer: oferir professionalitat, afecte i una criança responsable, sempre sota el paraigua del benestar animal. Avui, continua essent un referent al territori i un dels pocs centres amb registre oficial de nucli zoològic de la Generalitat, requisit indispensable per a la cria responsable de gossos.

Propietari de Gos Can amb cadells

Propietari de Gos Can amb cadells / Gos Can

El que distingeix GosCan no és només la seva trajectòria, sinó la manera com entenen la seva feina. Cada cadell és molt més que un animal: és un nou membre d’una família. Abans de marxar a la seva nova llar, els cadells passen per un procés de socialització amb la seva nova família que facilita la seva adaptació i redueix l’estrès del canvi. A més a més, el centre ofereix un seguiment personalitzat i de per vida a totes les famílies, per resoldre dubtes, compartir experiències i assegurar el benestar del gos.

A GosCan hi arriben tres grans tipus de famílies: aquelles que busquen un company per créixer plegats amb els fills; les que necessiten un gos d’assistència o suport emocional; i també professionals que treballen en àmbits de rescat, assistència sanitària o teràpia amb animals. Les races que crien estan escollides amb cura, pensant sempre en el seu caràcter equilibrat, la seva capacitat d’aprenentatge i la seva adaptació a la vida familiar. Crien les races de Golden Retriever i Labrador Retriever.

El vincle amb el territori també és un dels seus pilars. Tot i que Gos Can és conegut arreu amb famílies vingudes de Barcelona, Girona, Andorra o les Illes, el seu cor continua arrelat al territori de la Catalunya central. Des del Bages, treballen per donar a conèixer la tasca dels criadors professionals, sovint desconeguda o mal interpretada. El seu objectiu és clar: transmetre que la cria responsable de gossos va molt més enllà d’una afició, és una responsabilitat que requereix coneixement, cura, i un amor profund pels animals.

Per a l’equip de GosCan, cada nova família és una història d’afecte, de companyonia i de respecte. Perquè, al final del dia, els gossos no busquen riquesa ni luxes, només temps, carícies i atenció.

Dades de contacte

Crta. de Calaf, km 2,3. 08259 Fonollosa

Localització GPS: Latitud: N 41,75318° – Longitud: E 1,78284°

Correu: goscan@goscan.net

Telèfon: 692 59 11 40

Instagram: @goscan_vocacio_canina

