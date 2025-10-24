Mor als 81 anys la santpedorenca Anna Balletbò, dirigent històrica del PSC i una de les primeres diputades de la democràcia
Va ser una de les 21 dones que van ocupar per primera vegada un escó en democràcia
El 2006 va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat per la seva trajectòria i la seva dedicació al feminisme
Sara Gónzalez / ACN
Anna Balletbò i Puig (Santpedor, 1943), exdirigent del PSC, ha mort aquest divendres a l’edat de 81 anys. Va ser diputada des de la primera legislatura al Congrés dels Diputats, una de les 21 dones que van ocupar per primera vegada un escó en democràcia, un càrrec que va ostentar fins a l'any 2000. Durant l'intent de cop d'estat del 23 de febrer del 1981, els assaltants la van deixar sortir de l'edifici perquè estava embarassada.
La santpedorenca va ser una de les dirigents que va formar part de la primera etapa fundacional del PSC i que va contribuir a obrir camí quan encara era molt poc comú la presència de dones en la política. Durant els anys 70, va participar en el moviment feminista i antifranquista i es va involucrar en lluites com la d'igualtat de gènere. Fins que el 1979 va decidir fer el salt a la primera línia de la política i ser diputada a Madrid, on va començar una llarga trajectòria de 21 anys.
Abans de dedicar-se a la política, Balletbò havia exercit de mestra i periodista a diferents mitjans. I des del 2002 era presidenta de la Fundació Internacional Olof Palme, organització que va contribuir a fundar el 1989 juntament amb Lisbeth Palme, Felipe González, Javier Pérez de Cuéllar o Joan Reventós per sensibilitzar a la societat sobre drets humans, la pau, el desenvolupament sostenible o la solidaritat. A més, s'encarregava de les Jornades Econòmiques de s'Agaró, celebrades anualment al Baix Empordà per debatre amb algunes de les personalitats polítiques, econòmiques i empresarials del moment. L'any passat, les jornades de s'Agaró van celebrar la seva 29 ena edició.
Entre el 2000 i el 2007 va ser professora de la Facultat de Ciències de la Comunicació a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i membre del Consell Directiu de Radiotelevisió Espanyola. Així mateix, va exercir de vocal de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) del 2008 al 2012. El 2006 va rebre la Creu de Sant Jordi per la seva trajectòria en diversos mitjans de comunicació i per la seva tasca com a diputada, destacant la dedicació al feminisme i la lluita en pro pels drets humans.
Mostres de condol al PSC
El president de la Generalitat i primer secretari del PSC, Salvador Illa, s'ha mostrat commocionat per la mort de Balletbò i l'ha definit com una "dona entusiasta i sempre activa". "La recordarem com una gran servidora pública valenta i defensora dels valors socialistes quan era més difícil i necessari", ha afegit des del seu compte a X.
L'exprimer secretari dels socialistes catalans, Miquel Iceta, n'ha destacat el seu rol com a "periodista, feminista, antiga diputada al Congrés per Barcelona i fundadora del PSC".
I el també exdirigent del PSC Pere Navarro s'ha mostrat "colpit" per la "trista notícia". "Una dona que era pura energia i pura convicció. Treballadora incansable a l’hora de construir una societat més justa. El seu exemple perdurarà en les nostres memòries", ha afegit.
