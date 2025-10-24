Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sant Joan de Vilatorrada viurà aquest dissabte la Nit del terror

L’espectacle, organitzat per l’associació teatral Minairons, ja supera les vint edicions

El passatge del terror tindrà lloc aquest dissabte a Cal Gallifa

El passatge del terror tindrà lloc aquest dissabte a Cal Gallifa / Arxiu/xiku74_fotos_tieta

Regió7

Sant Joan de Vilatorrada

L’espai de Cal Gallifa de Sant Joan de Vilatorrada es tornarà a convertir aquest dissabte en l’escenari de la Nit del terror, que ja arriba a la vint-i-unena edició. El muntatge, que combina terror i diversió, ja s’ha convertit en tota una tradició al municipi, que cada any arriba a les portes de la festivitat de Tots Sants.

El passatge del terror, comptarà amb dos passis: un a les 5 de la tarda, pensat per al públic infantil i un altre, que començarà a les 8 del vespre, per als adults. Les entrades per viure aquesta nit terrorífica es podran comprar a la taquilla el mateix dia de l’espectacle.

La Nit del Terror, que està organitzada per l’associació teatral Minairons, va comptar l’any passat amb més de 400 participants.

Sant Joan de Vilatorrada viurà aquest dissabte la Nit del terror

Sant Joan de Vilatorrada viurà aquest dissabte la Nit del terror

