Dos ferits en un accident a la C-55, a Castellgalí
El sinistre ha obligat a tallar la via a 2/4 de 9 de la nit
Un accident obliga a tallar aquest divendres a la nit la C-55. El sinistre s'ha produït a 2/4 de 9 de la nit a Castellgalí en sentit Manresa. Segons les primeres informacions de Trànsit, un únic vehicle s'ha vist implicat en els fets i dues persones han resultat ferides.
Hi ha retencions de quilòmetres entre els punts quilomètrics 22 i 21.
Estem treballant per ampliar la notícia.
