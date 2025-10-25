Artés començarà la millora estètica de la plaça Vella a principi de l’any que ve
Amb el projecte definitiu aprovat, es vol adjudicar abans d’acabar l’any les fases que preveuen instal·lar diferents elements a l’espai i il·luminar el campanar i l’antiga muralla
La plaça Major d’Artés (coneguda també com a plaça Vella), un dels espais més emblemàtics del poble, començarà a mudar la seva estètica a principi de l’any que ve. L’Ajuntament artesenc va aprovar definitivament en el darrer ple municipal el projecte executiu de millora d’aquest espai, que consta de tres intervencions que corresponen a tres fases d’execució que, d’entrada, no es preveuen fer de manera simultània. D’una banda, una actuació sobre la plaça; de l’altra la instal·lació d’un sistema d’il·luminació del conjunt de la muralla i, la tercera, l'adequació per fer més accessible la part de l'escala i de sota de la muralla.
El plantejament, segons va concretar l’alcalde, Enric Forcada, és que les fases corresponents a la plaça i la il·luminació s’adjudiquin pròximament i es comencin abans d’acabar l’any o a principi del 2026, mentre que la tercera quedarà pendent. El pressupost total del projecte és de 232.623 euros.
Es començaria per l’adequació de la plaça i la il·luminació del campanar i la muralla. En el primer cas, entre altres accions inclou la plantació d’arbrat i la instal·lació de mobiliari urbà, ja que actualment és un espai molt ‘despullat’. Així mateix, es preveu ressaltar el campanar de l’antiga església i la muralla amb una il·luminació decorativa ara inexistent. Aquestes són les intervencions que es preveu executar de manera més immediata i en paral·lel.
D’altra banda, el projecte inclou una intervenció més exterior, entorn de la plaça, que inclou el condicionament d’un camí exterior que hi ha sota muralla per marcar-ne bé el traçat (ara està poc definit), repavimentar-lo, plantar-hi herba, i també s’hi vol instal·lar mobiliari. Aquest, però, és el que es compta deixar per a més endavant.
L’objectiu del conjunt del projecte és el d’adequar i dignificar un espai de referència del nucli urbà artesenc, àmbit integrat en el Pla de Regeneració Urbana del Nucli Antic que s’està duent a terme en els últims anys.
La proposta es farà realitat gairebé un any i mig després de treure el trànsit rodat i l’aparcament de dins la plaça, excepte per als veïns i per als vehicles de càrrega i descàrrega. I ara que no hi ha vehicles, es pretén fer d’aquesta plaça un espai encara més amable i atractiu per al passeig, l’estada i la dinamització del nucli antic. En aquest sentit, s’aposta per generar espai verd amb el nou arbrat amb escocells de la plaça i amb la millora del camí de sota muralles, i per instal·lar bancs, papereres i mobiliari divers perquè ara n’hi ha poc», així com substituir el que és vell i està malmès, per un de nou. També es busca donar un nou atractiu a aquest entorn amb la il·luminació del campanar i la muralla.
Les noves propostes de millora d’aquest entorn van en paral·lel als treballs d’adequació que s’estan fent a la Casa Museu que hi ha a la mateixa plaça, i que ha de ser l’epicentre d’aquest procés de revitalització del nucli antic, que també inclou accions com ara la creació d’una borsa d’habitatges i la reactivació de l’activitat comercial.
Ajuts per a la reforma i ampliació del museu
El museu d’Artés és un dels elements clau de la plaça Vella, i des de fa anys és objecte del desenvolupament progressiu d’un projecte per fer-lo créixer. I ara podrà fer un nou pas endavant en aquest sentit. L'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, ha concedit a l’Ajuntament d’Artés una subvenció per a la redacció de projectes d’obra d’equipaments culturals de titularitat municipal.
Aquesta ajuda es destinarà a la redacció del projecte bàsic i d’execució de reforma i ampliació del Museu d’Artés, que inclourà les plantes -1, baixa, primera i segona de l’edifici, així com la reurbanització de l’entorn immediat. L’objectiu d’aquesta actuació és disposar del projecte tècnic complet que permeti en un futur impulsar la reforma integral de l’edifici i millorar-ne les condicions d’ús, accessibilitat i adequació funcional.
Fonts municipals destaquen que el museu «constitueix un espai de gran valor patrimonial i cultural, i la seva ampliació ha de permetre potenciar la difusió del llegat històric d’Artés i millorar l’experiència dels visitants».
Amb aquesta subvenció es fa un pas endavant en la planificació de la millora de l’equipament, «ja que el projecte ens permetrà definir una actuació coherent amb el valor històric de l’edifici i amb les necessitats actuals de la ciutadania».
L’última intervenció que s’hi va fer va ser la rehabilitació de la planta primera, un espai on destaca el passat vitivinícola de l’immoble, perquè hi ha ubicades nou tines de vi que s’hi van descobrir els 2020 i que es van rehabilitar. Aquestes obres donaven continuïtat a les intervencions que ja es van fer entre el 2019 i el 2020 de rehabilitació i consolidació de l’estructura de l’edifici que hi ha just al costat, i que l’Ajuntament va adquirir per poder fer l’ampliació del museu.
