Carta de l'alcalde de Sant Fruitós «al regidor Joan Vila 'Putin'»: «És preocupant que una persona així sigui al govern» i ara «toca una reprovació pública de l'alcalde de Manresa»
Joan Carles Batanés replica la insinuació del tinent d'alcalde de la capital de la Catalunya central sobre la possibilitat d'annexionar-se Pineda i replica "la pèssima anàlisi que fa [Vila] de la situació"
Regió7
L'alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés Subirana, ha escrit una carta oberta a un dels tinents d'alcalde de Manresa, Joan Vila Marta, el qual va suggerir ahir, en un acte públic de l'Ajuntament i UManresa, que si la capital de la Catalunya central incorporés al seu terme municipal Pineda de Bages augmentaria la seva renda per càpita. Regió7 reprodueix a continuació el text íntegre que li ha fet arribar Batanés.
Al regidor Joan Vila “Putin”
Annexionar-se territoris veïns mai ha estat una bona idea i habitualment totes les parts hi surten perdent.
El regidor Joan Vila, que forma part del govern de la ciutat de Manresa, em va trucar per telèfon poca estona després de finalitzar la jornada “Manresa Futur. Repte compartit. CreaActivitat” per dir-me que en el decurs del seu parlament havia fet una menció graciosa i que no tenia més recorregut. Li vaig agrair la trucada i ho vaig catalogar com a “frivolitat”. Durant la tarda vaig rebre diverses trucades de persones que havien estat presents a la jornada i sembla ser que no fou un comentari aïllat i frívol, sinó que la proposta d’annexionar-se la urbanització de Pineda de Bages formava part d’un relat amb cert contingut. I a partir d’aquí sorgeix una doble preocupació.
La primera és la trucada enganyosa feta pel regidor Joan Vila. Per què tanta presa en trucar-me per dir que havia estat un comentari aïllat i sense cap mena de contingut?
La segona preocupació, i principal, és el contingut del relat, acompanyat de la pèssima anàlisi que fa de la situació de Manresa per arribar a la conclusió final de l’”opa” sobre Pineda. On també s’equivoca de forma severa és en la “pica en Flandes” de Manresa en territori santfruitosenc i en la prestació de serveis a la urbanització.
Sobre l’escola La Flama (un centre escolar públic de la xarxa d’escoles de Manresa ubicat a Pineda de Bages -Sant Fruitós de Bages-), sembla ser que el tinent d’alcalde de Manresa desconeix que la Policia Local que vetlla a les entrades i sortides de l’escola és la de Sant Fruitós, i quan l’escola “de Manresa” fa una festa, qui li deixa taules, cadires, tarimes i carpes és l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, i qui fa el servei de neteja viària dels carrers i voreres de l’escola i qui recull les escombraries és Sant Fruitós. I qui li bonifica l’impost d’obres quan en fa, és Sant Fruitós. Així que, potser, en comptes de frivolitats, podria emetre agraïments sincers al poble veí. I el que ja no s’aguanta per enlloc és afirmar que “tots els serveis de la urbanització es desenvolupen a Manresa”. És molt preocupant que una persona així pugui ser regidor de govern a la nostra capital. I com a cirereta del pastís el regidor Joan Vila diu que ha parlat amb veïns de Pineda i que hi trobaria molt suport a l’annexió. Potser els hi haurà d’explicar a aquests veïns que amb l’annexió, Manresa no guanyarà renda per càpita, si no que el que succeirà és que enfonsarà la renda dels pinetencs.
Si es vol parlar de l’àrea metropolitana de Manresa, m’hi trobaran, però espero que no hi sigui el regidor Joan Vila.
Per últim, i coneixedors de la realitat del que va succeir a la jornada, crec que toca una reprovació pública de l’alcalde de Manresa cap al tinent d’alcalde Joan Vila. Així ens evitarem pensar que “Déu els fa i ells s’ajunten”.
Joan Carles Batanés Subirana
Alcalde de de Sant Fruitós de Bages
Subscriu-te per seguir llegint
- L'advocat David Jiménez, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, la solució és l'extinció del condomini”
- Elena Codina, pediatre: «Els nens poden passar 8 hores al dia a l'escola sense cap legislació que els protegeixi a nivell ambiental»
- El Niu de l'Àliga ampliat ja mostra el seu nou potencial
- La Zona de Baixes Emissions de Manresa tindrà un impacte positiu en la salut sexual
- Guixers arrela una nova família al territori: «La tendència és l'èxode rural, però el nostre projecte de vida sempre ha estat viure a la Vall de Lord»
- Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
- 10 plans irresistibles per sortir aquest cap de setmana a la Catalunya central
- Tanca la Ferreteria Manresana després de prop de 40 anys en actiu