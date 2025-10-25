Centenars de joves cristians es troben a Montserrat: «La música i les xarxes socials estan apropant moltíssima gent a Déu»
La cita d'enguany, amb participants de tot Catalunya, coincideix amb el mil·lenari de la fundació del monestir
ACN - Pau Cortina
El Monestir de Montserrat ha acollit aquest dissabte una gran trobada sota el nom de ‘Mil·lenari Jove’, que ha convocat centenars de joves de tot Catalunya per celebrar la fe, “des de l’alegria, la comunió i el compromís”. Els joves fidels procedeixen de totes les diòcesis amb seu a Catalunya, i enguany han vingut amb l’al·licient afegit que el monestir celebra aquest 2025 el mil·lenari de la seva fundació. L’acte s’ha iniciat amb una acollida musical i un testimoni de fe d’un jove diagnosticat d’un càncer terminal. Després, s’ha celebrat una eucaristia multitudinària a l’interior de la basílica, a càrrec de l’arquebisbe Joan Planellas, juntament amb gairebé tots els bisbes de les diòcesis catalanes i de les Illes, i l’Abat de Montserrat.
La cita vol ser un punt de trobada espiritual i comunitari per a joves de totes les diòcesis amb seu a Catalunya, amb l’objectiu de viure i celebrar la fe “des de l’alegria, la comunió i el compromís”. Montserrat acull la trobada, però són les diòcesis les qui l’organitzen, any rere any.
Mossèn Carlus Bosch, director de la pastoral juvenil de Catalunya, ha explicat que aquest any conflueix, d'una banda, el mil·lenari de l’abadia i alhora el ‘Jubileu’. “És l’ocasió dels joves de Catalunya d’unir-nos amb esperança -en l’any de l’esperança-, perquè en les dificultats i les incomprensions, sempre hi ha una esperança i un camí que t’obre unes noves portes”, ha celebrat.
Bosch observa que darrerament estan veient “que hi ha joves que s’apropen a l’església buscant un sentit, un propòsit i buscant respostes a les preguntes més profundes”.
A peu des de Terrassa
Entre els joves fidels n’hi ha uns quants que han pujat a peu fins al Monestir, principalment vinguts de diòcesis relativament properes a Montserrat. És el cas de la Diana, una jove de 32 anys de la parròquia de la Sagrada Família de Terrassa, que ha caminat “tota la nit” per arribar aquest matí a l’esdeveniment. “Venim cada any, però enguany és súper important perquè és el mil·lenari”, ha relatat poc després de fer el cim.
Tota una “prova” de fe, admet, que es fa “perquè la Verge” els cuida i beneeix, i està convençuda que de l’encontre en sortiran fruits molt bons.
Sobre la seva religiositat, explica que és una “conversió” que va fer quan va celebrar la Comunió, però que no li venia de família. “Em vaig enganyxar a la parròquia i sento que Déu m’ha ajudat molt en el meu camí, i ara encara hi crec més, és una fe viva que es va renovant”. Sobre la incidència de la religiositat entre els joves com ella, constata que “la música i les xarxes socials estan apropant moltíssim els joves a Déu”.
“Petits miracles”
Pel que fa a en Tenzell Concepción, vingut en aquest cas de Barcelona, amb només 21 anys, diu que és “molt bonica” la trobada i veure que “encara hi ha joves compartint aquesta fe”. En el seu cas, la fe li va transmetre la seva mare, i alhora les “experiències personals”. Concepción sosté que la fe “persistirà sempre, i sobretot en els joves”. “Gràcies a Déu hi està havent moltes conversions, encara que malauradament a tot el món no n’hi ha molta; però si persisteixes, si dones testimoni de la teva fe en el teu petit cercle, vas veient que hi ha petits miracles”, assegura.
