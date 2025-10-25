El PSC del territori celebra la Festa de la Rosa pensant en les municipals del 2027
Els socialistes reuneixen militants i simpatitzants a Castellnou de Bages
Castellnou de Bages ha acollit la Festa de la Rosa del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) de les comarques centrals amb la presència de la viceprimera secretària i portaveu nacional del PSC, Lluïsa Moret. La Festa de la Rosa és un dels referents de trobada i celebració del partit a nivell local, comarcal, regional i nacional.
La Federació XI del PSC, que aplega les comarques del Bages, Berguedà i Solsonès, ha celebrat per primer cop l’acte a Castellnou. Han intervingut l’alcalde de Bagà, Lluís Casas; la primera secretària de la federació i delegada del Govern a la Catalunya central, Elia Tortolero, i Moret. Després s’ha dut a terme un sopar de germanor.
En el transcurs de l’acte, s’ha guardat un minut de silenci, en record de la militant històrica i figura destacada del partit: Anna Balletbó, molt lligada durant tota la seva vida, a federació de les comarques centrals. Balletbó era filla de Santpedor.
Una de les novetats d’enguany ha estat la celebració de la Festa de la Rosa amb el partit al govern de la Generalitat. Segons el mateix PSC, per dates, ha suposat el tret de sortida per a la preparació de les municipals del 2027, en les quals la Federació pretén ampliar clarament, la seva presència en el territori de les tres comarques.
A part d’això l’activitat ha suposat el retrobament de militants i simpatitzants, un repàs a les accions i actuacions dutes a terme des de la passada celebració i el punt de sortida per la nova etapa, amb la vista posada a les municipals de maig de 2027.
Segons el PSC, el balanç de la feina feta és clarament positiu, després del llarg parèntesis que va suposar per una banda el procés i per l’altra el període de pandèmia.
