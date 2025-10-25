Quins són els entrebancs que han fet tirar enrere la ‘taxa justa’ a Sallent?
Diferents casuístiques detectades en el model de recollida de residus amb contenidors tancats han portar a l’Ajuntament a frenar el cobrament d’una quota variable que penalitzava a qui no reciclava correctament
L’Ajuntament de Sallent, uns dels municipis pioners a la comarca en caminar cap a una «taxa justa» de residus, ha fet marxa enrere i cobrarà a patir de l’any vinent una quota única de 175 euros a totes les llars independentment del seu grau de reciclatge. El consistori ha decidit posar fre al sistema de trams variables que havia començat a cobrar enguany per penalitzar les llars que no feien un ús correcte dels contenidors tancats. Els motius? El fet d’aplicar aquesta taxa no ha aconseguit fer incrementat el reciclatge més del que ja ho havia fet el sistema, no s’arriba a cobrir tots els costos del servei com marca la llei i s’han detectat una sèrie de deficiències que el consistori diu que vol corregir per, en un futur, poder bonificar als qui reciclin bé.
Sallent no només va ser un dels primers municipis de la comarca en implantar el model de contenidors tancats, sinó que també ha estat pioner, juntament amb Fonollosa i Balsareny, en aplicar una taxa fixa i una altra de variable en funció del reciclatge per caminar cap a una taxa justa i per generació. I això, evidentment, té uns riscos. Amb l’experiència del primer any de cobrament de la taxa amb trams variables (és a dir, amb una quota fixa i una que penalitza a qui no ho fa bé) el consistori ha detectat deficiències que l’han portat a fer un replantejament per trobar la millor manera de cobrar la taxa que, per ara, no cobreix el cost del servei.
El consistori ha cobrat aquest 2025 uns 3.300 rebuts d’escombraries, dels quals (seguint les dades d’obertura dels contenidors del 2024) uns 1.700 només han pagat la quota fixa de 129 euros per haver fet un bon ús del sistema i els 1.500 restants han tingut algun recàrrec, d’entre 40 i 55 euros, per no haver complert els requisits mínims d’obertura dels contenidors (6 anuals el de resta i 30 el d’orgànica).
Entre les múltiples casuístiques detectades que han comportat errors hi ha que dels 1.500 rebuts amb recàrrec s’ha detectat que 400 corresponien a habitatges buits. Un altre exemple és que algunes famílies no han tingut en compte que les targetes que obren els contenidors van lligades a l’habitatge. És el cas d’alguns immobles on viuen familiars en diferents pisos i, per exemple, els fills han llençat les escombraries als pares amb la seva targeta, de manera que no ells han registrat les obertures mínimes. Una altra anomalia s’ha trobat al barri de la Botjosa, on l’òrgan estatal que n’és propietari, la Sepides, ha hagut de pagar el cost fix més el recàrrec de variable de tots els habitatges perquè no havia recollit les targetes.
Aquests només són alguns exemples de les casuístiques que afecten el sistema que l’Ajuntament creu que cal resoldre, a les quals se sumen altres factors com l’incivisme, o les deficiències en els contenidors, que caldria fer més agradables i accessibles. Tot plegat, és el que ha portat a l’Ajuntament de Sallent a fer un replanteig i suprimir la taxa variable. Es tracta de «fer un pas enrere, per intentar-ne fer dos endavant» i amb la detecció dels errors intentar millorar la participació dels ciutadans i poder-se plantejar bonificacions per als qui reciclen bé.
- L'advocat David Jiménez, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, la solució és l'extinció del condomini”
- El Niu de l'Àliga ampliat ja mostra el seu nou potencial
- L’aigua dels vàters de Sant Joan de Déu salva vides abans d’arribar a les cisternes
- Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
- Tres menors del Berguedà són denunciats per agredir sexualment una companya de l'escola i gravar els fets
- L'episodi de ventades deixa arbres caiguts, cotxes danyats, parcs tancats i carreteres tallades a la regió
- Guixers arrela una nova família al territori: «La tendència és l'èxode rural, però el nostre projecte de vida sempre ha estat viure a la Vall de Lord»
- Els propietaris del bar Cal Negre de Berga: «Com més solitaris ens tornem, més calen els bars»