Rescat en helicòpter d'un excursionista ferit a Monistrol

La persona es trobava en una zona de difícil accés i tenia mal en un peu

Un helicòpter del grup GRAE dels Bombers

Un helicòpter del grup GRAE dels Bombers / BOMBERS

Núria León

Núria León

Manresa

Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest dissabte una persona que ha resultat ferida mentre feia una ruta a Monistrol de Montserrat. L'avís s'ha rebut al voltant de 2/4 d'1, quan un excursionista ha caigut i s'ha fet mal al peu. Es trobava en una zona de difícil accés a tocar del cim de La Trona, ruta habitual de passada cap al Monestir de Montserrat des del poble.

Un helicòpter GRAE, acompanyat de SEM, ha fet l'extracció del ferit, del qual no ha transcendit la gravetat de la lesió. Una dotació terrestre també ha participat en el rescat.

