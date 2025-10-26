Cardona torna a convertir-se en la capital dels bolets amb la fira de la Llenega
La 32a edició del certamen ha atret un gran nombre de visitants amb municipi bagenc
Els bolets són un dels símbols més indiscutibles que la tardor ha arribat a casa nostra i, a Cardona, la Fira de la Llenega és, des de fa 32 edicions, una trobada importantíssima en el calendari dels amants dels fongs. La Fira de la Llenega ha portat avui centenars de visitants i veïns als carrers i places de Cardona per viure de primera mà la cultura boletaire sense necessitat de trepitjar ni un pam de bosc. L'ambient ha estat molt animat durant tot el matí, en part gràcies al fet que ja fa unes quantes edicions que es fa coincidir el certamen amb el mercat que es fa cada setmana a la plaça de la vila.
La proposta d'activitats d'enguany ha estat força continuista amb el que es va fer l'edició anterior, en la qual es van incorporar "el bosc i la tardor" com a elements centrals de la fira més enllà dels bolets. Des de les 10 del matí i fins a les 2 del migdia el micòleg Daniel Siscart ha estat dinamitzant l'exposició de més de cent tipus de bolets que ha muntat l'organització micològica berguedana. Ha tingut l'oportunitat de resoldre dubtes clàssics sobre els fongs com per exemple en quines característiques ens hem de fixar per saber si són o no comestibles formulades per visitants encuriosits per la quantitat d'espècies de bolets que hi havia en la mostra. Aquesta ha estat una de les activitats més populars de la fira.
Al voltant de l'exposició també s'han col·locat un parell de parades de venda de bolets i d'altres de productes artesans com ara formatges o embotits. Una de les encarregades d'aquestes parades de bolets és Enriqueta Guixers Odans, de Prats de Lluçanès. Ja fa més d'una dècada que ven bolets i conserves de tomàquet casolanes a la Fira de la Llenega i considera que "és un espai agradable" i reconeix que "hi ha molta gent, però també cada cop més competència". Tot i la seva preocupació, la parada d'Enriqueta ha estat una de les més concorregudes de la fira.
Al final del Passeig de la Fira, l’Aula Rural Can Tuta ha organitzat un taller de construcció de caixes niu, una activitat que ja va fer-se l'any passat i ha anat principalment orientada a famílies, que després anaven passejant per la fira lluint les seves construccions de fusta.
Espais per a la gastronomia
L'afició als bolets no es pot entendre si no es relaciona directament amb la gastronomia. Per aquest motiu aquesta ha estat la segona edició que l'organització ha incorporat aquest concepte a la Fira de la Llenega a través de diverses activitats. Entre les 12 i les 14 h s’ha celebrat una arrossada popular amb bolets, elaborada pel cuiner Genís Noguera i maridada amb vins de proximitat, tot amenitzat per la música en directe oferta per Boopy's Love i Adrà Mágic Finguers.
També dins l’àmbit culinari, el xef manresà Jordi Llobet, guardonat amb una estrella Michelin, ha ofert un showcooking amb tast de tres plats i una copa de vi a la Sala Polivalent del Centre Cívic. A més, l'Associació Cultural del 18 de setembre ha ofert una degustació de ratafies catalanes a la qual han titulat "Un viatge per Catalunya a través de la ratafia".
També hi ha hagut visites guiades a la Casa Combelles que han dotat d'un aspecte més cultural a la Fira de la Llenega de Cardona.
