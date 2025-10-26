Excursió
El Centre Excursionista de Navarcles fa ruta a la collada de Bracons
Regió7
Manresa
El Centre Excursionista de Navarcles va fer una excursió circular amb sortida i arribada a la collada de Bracons, passant per l’ermita romànica de Sant Bartomeu de Covildases i més endavant ascendir al Puig de les Àligues, punt culminant de la serra de Curull.
